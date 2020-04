VIDÉO - Coronavirus : Steve Mandanda appelle à faire un don pour les hôpitaux universitaires de Marseille

La ligue 1 est à l'arrêt en cette période de lutte contre l'épidémie de Covid-19, mais l'OM veut rester au contact et souhaite apporter son soutien au personnel soignant et aux hôpitaux de Marseille. Cette fois, c'est Steve Mandanda qui se lance en première ligne pour appeler à soutenir le fonds de dotation baptisé Phocéo à destination des hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée.

Confiné, Steve Mandanda, casquette noire sur la tête, survêtement de l'OM sur les épaules, se filme lui-même. Son message est court, à peine 40 secondes, mais très clair :

"Toute la famille OM se mobilise en soutien aux hôpitaux publics de Marseille et en leur personnel soignant qui œuvrent sans compter pour vaincre ce virus. Nous sommes leurs premiers supporters alors vous aussi rejoignez-nous et faites un don pour Phocéo" - Steve Mandanda

On notera la petite faute d'orthographe dans les sous-titres dans la vidéo (hôpitaux "publiques" !) Un premier don d'un montant de 50.000 euros a déjà été effectué par l'OM à l'AP-HM. Et le défenseur japonais Hiroki Sakaï a aussi fait don de 20.000 euros à titre personnel à Phocéo. Le but est bien-sûr de remplir la cagnotte de Phocéo afin de verser au plus vite l'argent aux hôpitaux publics de Marseille. Steve Mandanda termine avec un message adressé à tous.

"Prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout restez chez vous".

La plateforme de collecte de fonds est disponible ici, ou via le site de l'OM. Le don peut être unique ou périodique (mensuel), d’un montant libre. Le paiement peut être effectué selon plusieurs moyens de paiement.