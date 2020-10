DIRECT - Coronavirus : nouvelles mesures pour Paris et la petite couronne, suivez la conférence de presse

La maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police donnent une conférence de presse ce lundi à 11h30 pour détailler les mesures concernant la capitale et sa petite couronne, désormais en alerte maximale sur la carte de circulation de la Covid-19. Suivez en direct vidéo la conférence de presse.

Alors que Paris et sa petite couronne sont placés en zone d'alerte maximale sur la carte du coronavirus, la maire Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement détaillent ce lundi à 11h30 lors d'une conférence de presse les mesures restrictives prises par arrêté. De nouvelles restrictions devraient être annoncées, toutes s'appliqueront pendant quinze jours au moins.

Suivez en direct vidéo la conférence de presse

"Les mesures que je vais détailler, sont des mesures de freinage, parce que l'épidémie va trop vite" explique Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Les mesures seront prises pour les 15 jours à venir, puis réévaluées.

Dimanche soir, le gouvernement a annoncé le passage de Paris et les trois départements de la petite couronne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, en zone d'alerte maximale, tout comme la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille, en raison de la circulation accrue de l'épidémie de coronavirus. Les cafés et bars devraient être amenés à fermer, mais les restaurants pourront rester en zone d'alerte maximale, tout en respectant un protocole sanitaire renforcé, a annoncé Matignon. Les salles de classe ou amphithéâtres des universités ne pourront être remplis, au maximum, qu'à 50% de leur capacité et le télétravail est "plus que jamais" privilégié.