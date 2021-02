DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran

Évaluation des nouvelles mesures, situation sanitaire du pays... suivez en direct la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, accompagné d'Olivier Véran, ministre de la Santé dès 18h.

"La situation ne justifie pas à ce jour" un nouveau confinement

Il est "impératif" de "télétravailler partout où c'est possible"

Le gouvernement a décidé de reconfiné Mayotte pour trois semaines

Mayotte reconfinée pour trois semaines

Moins d'une heure avant le démarrage de cette conférence de presse, le préfet de Mayotte a annoncé le reconfinement total du département pour trois semaines. Celui-ci prendra effet dès le vendredi 5 février. Cette décision est liée à l'explosion des chiffres de l'épidémie dans ce territoire. Il y a eu 1.232 nouveaux cas en une semaine et le taux d'incidence s'est envolé, passant de 50 cas pour 100.000 habitants au 1er janvier à 440 cas pour 100.000 habitants début février. Les variants sud-africain et britannique ont été repérés à Mayotte. Depuis le 28 janvier, trois communes étaient déjà reconfinées et les autres soumises à un couvre-feu dès 18h.

"Un nouveau confinement en tout dernier recours"

La "situation vous le savez reste particulière fragile. Chaque jour, la France enregistre un moyenne de 20 000 nouvelles contaminations et 1600 nouvelles hospitalisations" a commenté Jean Castex en ouverture de sa conférence de presse. "Si la situation reste préoccupantes lle se distingue néanmoins de celle de beaucoup de nos voisins. Nous n'avons pas connu ces dernières semaines de vague épidémique d'ampleur (...) la circulations du virus n'a pas sensiblement augmenté ces dernières semaines", a-t-il indiqué.

"Notre stratégie a été graduée : elle s'est adaptée en permanence à la situation (...) elle nous a permis de garder le contrôle de l'épidémie tout en préservant au mieux la vie sociale et économique de notre pays" a-t-il poursuivi. _"_Nous faisons face en effet à l’apparition d’un nouveau risque : celui de la propagation des nouvelles souches du virus, ce que l’on appelle les variants (...) Ils se propagent donc plus vite, touchent davantage de personnes, et peuvent conduire à des flambées épidémiques" a ajouté le Premier ministre.

"Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour : notre niveau d’incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu’il était en octobre dernier", a insisté Jean Castex avant d'appeler "à la mobilisation des Françaises et des Français". "Nous devons tenir ensemble, nous devons agir ensemble, plus que jamais (...) nous devons nous battre pied à pied".

"La France, l’Unesco vient de le reconnaître, fait partie des pays qui sont parvenus à maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible depuis le début de l’épidémie", a rappelé Jean Castex. "Je vous le dis, ce choix et toutes les conséquences qu’il a entraînées pour nos enfants d’abord, pour la vie économique et sociale de la Nation ensuite, est à mettre à l’honneur de notre pays et de toute la communauté éducative à qui je veux exprimer ma reconnaissance et mon profond attachement."

Télétravailler "partout où c'est possible"

"Depuis la fin de l'année le recours au télétravail s'est réduit" a regretté Jean Castex jugeant "impératif" de "télétravailler partout où c'est possible".

1, 5 million de vaccination en janvier

"Aux 20 000 personnes qui sont détectées positives chaque jour, je vous le demande : isolez-vous immédiatement, ne sortez pas de chez vous pendant 7 jours, aidez l’Assurance-maladie à identifier les personnes avec lesquelles vous avez été en contact."

Jean Castex annonce que "1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier, au lieu d’un million prévues initialement".