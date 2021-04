VIDEO - Coronavirus : un flash mob au Mans pour dénoncer les mesures sanitaires

Une centaine de personnes se sont réunies place de la République au Mans ce samedi 24 avril à l'occasion d'un flash mob. Ils ont dansé et chanté pour dénoncer les mesures sanitaires actuellement en vigueur.

Il y avait de la musique place de la République au Mans ce samedi 24 avril. Une commerçante a lancé un appel à se rassembler pour un flash mob dans le but de dénoncer les restrictions sanitaires.

Une centaine de personnes étaient présentes et ont chanté le titre "Danser encore" du collectif HK, une chanson contre les mesures sanitaires, avant de scander "Liberté!". Différents intervenants comme des membres du collectif Parents atterrés ont ensuite pris la parole pour critiquer le confinement, le port du masque à l'école ou demander un moratoire sur les vaccins contre le Covid.

Pour Sandrine Zugetta, à l'origine de cette action, c'était surtout l'occasion d'alerter sur la situation des commerces: "il y a des vendeuses comme moi qui n'ont plus de travail, explique-t-elle. Je ne vois pas pourquoi on s'entasse dans les grande surfaces alors qu'il n'y a pas plus de risques dans les boutiques."