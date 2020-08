VIDÉO - Côte-d'Or : Des milliers d'oiseaux capturés lors du camp de baguage de la LPO à Marcenay chaque année

C'est devenu une habitude. Comme chaque été depuis 12 ans la Ligue de Protection des Oiseaux organise un camp de baguage dans le Châtillonnais. Les données collectées, mises en commun avec d'autres camps en France et en Europe, servent notamment à mieux connaître les migrations.

Pour le 12e été consécutif les bénévoles de la la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), capturent et baguent les oiseaux migrateurs à l'étang de Marcenay près de Châtillon-sur-Seine.

270 mètres de filets

Les opérations se déroulent tôt le matin et en soirée sur une amplitude horaires qui va de 6 heures à 22 heures durant tout le mois d'août. Au total ce sont 270 mètres de filets qui sont déployés autour de l'étang en deux secteurs : 200 mètres dans la roselière (cet endroit où poussent les roseaux, celle de Marcenay est la plus vaste de Côte-d'Or, peut-être même de Bourgogne ndlr.) et 70 mètres dans la partie forestière du site.

Pierre Durelet, un bénévole, est bagueur agréé à la LPO

Bagués, mesurés, pesés

Bagués, mesurés, pesés, ils sont bien sûr ensuite relâchés. Plusieurs opérations de ce genre ont lieu en France, les données collectées sont transmises au Muséum d'histoire naturelle de Paris référent scientifique du baguage en France. Le but étant de mieux comprendre la migration des oiseaux et les effets du réchauffement climatique.

Mallaury une bénévole nous emmène dans la zone forestière où une partie des filets est installée

Plus de 6 000 oiseaux l'an passé

"L'année dernière on a capturé environ 6 500 oiseaux, les années où on a capturé le moins on est à environ à 4 000, c'est donc très variable d'une année sur l'autre" explique Pierre Durelet, bagueur agréé à la LPO.

Impossible de tirer de conclusions de l'opération à Marcenay

Les informations récupérées sont mises en lumières avec celles collectées au niveau Européen tant et si bien qu'il est impossible de tirer des conclusions concernant la diminution de certaines espèces d'oiseaux des seules données collectées au camp de Marcenay. Camp qui a vu passer près de 77 espèces au total depuis sa création et une cinquantaine chaque été.