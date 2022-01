VIDÉO - Coupe du monde de rugby à XIII en France : "Le Vaucluse, fief historique, a une carte à jouer"

La France accueillera la prochaine Coupe du monde de rugby à XIII en 2025, deux ans après le mondial de rugby à XV, déjà prévue en France. Le premier ministre, Jean Castex, l'a confirmé ce mardi. La compétition se déroulera sur cinq semaines, dans une quarantaine de villes moyennes. Le Vaucluse, "fief historique du rugby à XIII", devrait se positionner pour accueillir des matches ou des entrainements, estime ce mercredi matin Florian Chautard, de la ligue Sud Paca de rugby à XIII, invité de France Bleu Vaucluse.

France Bleu Vaucluse : Savez-vous si le Vaucluse accueillera des rencontres de cette compétition ?

Florian Chautard : D'après les informations que j'ai. Il n'y a aucune ville qui s'est positionnée. Après, je pense que ça continue, on peut encore se positionner, donc on espère fortement qu'une ville va se positionner. Parce qu'il y a plusieurs matchs. Et la particularité, c'est qu'il y aura quatre compétitions. Les séniors, mais aussi les féminines, le rugby à 13 fauteuil qui est très spectaculaire, et également les jeunes. Donc, c'est une forte carte à jouer pour le Vaucluse, je pense, parce que c'est un des fiefs historiques du rugby à XIII.

Vous lancez un appel à la mairie d'Avignon pour qu'elle se positionne ?

Oui, surtout après le match joué en 2013 où on avait eu une rencontre à Avignon qui a fait le record d'affluence du Parc des sports. L'historique du rugby à XIII fait qu'on ne peut pas avoir aucun match sur sur Avignon et sur le Vaucluse.

Le Parc des sports à Avignon pourrait accueillir un match international pendant cette Coupe du monde ?

Oui, je pense. Alors il y a sûrement quelques règles administratives de sécurité. C'est, à mon avis un des freins. Il faut peut être remettre à jour le Parc des sports mais je sais qu'il y a une bonne dynamique au niveau de la ville d'Avignon qui veut aussi travailler aussi avec le rugby à XV. Donc c'est peut être une opportunité pour enclencher cette dynamique.

Cette compétition, ce serait en plus un beau coup de projecteur sur votre sport ?

Ça va mettre en lumière tout ce que fait le rugby à XIII de bien. C'est un sport hyper spectaculaire, télévisuel. Donc, il va être mis en lumière au niveau national. Et c'est vrai que le Vaucluse, c'est un fief historique. On a beaucoup de clubs en région et on a besoin de cette mise en lumière de toutes les actions qui seront mises en avant en amont de la compétition pour créer une dynamique et concrétiser tous nos projets et franchir un cap important dans l'histoire du rugby à XIII.

Quelles retombées, concrètement, cette compétition pourrait avoir ?

On va avoir un afflux de licenciés, surtout quand on a la Coupe du monde de rugby à XV en 2023 et que la plupart des gens ne font pas la différence. Donc, on va déjà avoir une première vague. On a bien sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui seront une bonne dynamique sportive aussi et ensuite bonne terminera par cette Coupe du monde à XIII en 2025. Donc voilà, on attend véritablement un afflux de licenciés et aussi une dynamique sur la structuration sur des actions en amont de toute cette Coupe du monde pour véritablement se structurer et franchir un cap.

Le rugby à XIII manque de visibilité, et pourtant il représente de nombreux licenciés ici en Vaucluse ?

Oui ,c'est un des fiefs historiques. On à près de 2.000 licenciés. On est 25 clubs. C'est quelque chose d'important. Alors même si ce n'est pas comparable à des sports majeurs en France. Ça fait partie des sports numéro un en Australie par exemple. Et on sait qu'à partir du moment où il est télévisé, il est très télégénique. C'est très simple de compréhension, très spectaculaire. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à cette pratique.

L'essence du rugby à XIII, c'est aussi d'être proche du peuple. Le prix moyen va être inférieur à 30 euros. Les villes ciblées sont des petites villes, des villes moyennes. Sauf, bien sûr, pour les finales où ce sera dans de grandes métropoles. Mais en tout cas, je pense que là, on a une carte à jouer sur le Vaucluse, sur tout le territoire et je pense que c'est là où on va arriver véritablement à se structurer.

L'équipe de France n'a jamais remporté cette Coupe du monde de rugby à XIII. Ce serait possible en 2025 ?

Écoutez, ce sera la 17ème édition. On a été deux fois en finale. C'est vrai que l'Australie semble intouchable mais en tout cas, on a une vraie réflexion sur le jeu, même si on n'a pas les moyens de nos cousins du rugby à XV. On a une vraie réflexion sur le jeu pour proposer quelque chose de différent et essayer, pourquoi pas, de les battre en 2025.