VIDEO - Courchevel accueille les premiers skieurs de la saison

Ça les démangeait tellement qu'ils ne pouvaient pas attendre la vraie ouverture dans quelques semaines ! Prés de 3.000 skieurs ont ressorti les spatules du garage mercredi pour une journée de pré-ouverture à Courchevel, la première de la saison.

Grand soleil, ciel bleu et prés d'un mètre de neige de neige sur les pistes, coup de pub réussi ce mercredi pour Courchevel ! A quelques semaines de l'ouverture, la vraie, le 9 décembre, la station chic des Trois-Vallées a offert aux plus impatients une journée gratuite sur une petite partie de son domaine. Plus de 3.000 skieurs ont répondu à l'appel de la neige.

Samedi c'est la voisine des Trois Vallées, Val Thorens, qui accueillera ses premiers skieurs pour une ouverture cette fois en continu jusqu'en mai.