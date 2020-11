VIDÉO – Covid-19 : dans le service de réanimation d’Annecy, "une autre vague serait au-dessus de mes forces"

En première ligne depuis le mois de mars, le personnel soignant de la réanimation du centre hospitalier Annecy Genevois (Haute-Savoie) est confronté, avec la deuxième vague de Covid-19, à un afflux important de patients. Reportage au cœur d’un service où se mélangent fatigue, stress et engagement.

La Haute-Savoie reste l’un des départements français les plus touchés par la Covid-19. Au centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), la deuxième vague est bien réelle. "Nous avons déjà dépassé le nombre de malades du printemps dernier", explique le Dr Albrice Levrat. Le chef du service réanimation a les traits tirés. "Il y a de la fatigue. Je ne sais pas si nous avons encore atteint le pic et on se demande quand cela va s’arrêter." En fin de semaine dernière, quarante-quatre patients, dont trente-cinq touchés par le coronavirus, étaient hospitalisés en « réa » au CHANGE. "La moyenne d’âge des malades Covid admis dans notre service est de 65 ans", indique le Dr Levrat.

Vendredi dernier, 35 patients Covid étaient hospitalisés en réanimation au CHANGE (Centre hospitalier Annecy Genevois). © Radio France - Richard Vivion

Organisation complexe

Pour absorber la deuxième vague, l’hôpital d’Annecy a multiplié par trois sa capacité d’accueil (62 lits) en réanimation. Depuis quelques semaines, une nouvelle unité a même été créée au cœur du CHANGE. La « réa 4 » peut accueillir jusqu’à quatorze personnes. "Avoir triplé le service… c’est énorme", souffle Élodie. Infirmière coordinatrice, elle détaille comment la charge de travail a augmenté. "Cela impose une gestion extrêmement compliquée du matériel, des médicaments… Il faut avoir un œil sur tous les patients, pour quand les familles viennent, savoir qui est où, avec quel soignant."

La "réa 4" du CHANGE, une unité supplémentaire créée entre les deux vagues de Covid-19. © Radio France - Richard Vivion

"Pas de pause"

"Les réanimations ont pris l’habitude de vivre avec la Covid", enchaine le Dr Albrice Levrat. "Avec la première vague, nous avons beaucoup appris et aujourd’hui nous savons « manager » nos patients que cela soit en terme de protections ou de pratiques professionnelles (ventilation, manœuvres de retournement…)." Aujourd’hui, l’une des grandes difficultés reste l’organisation face à un grand nombre de malades et avec un personnel qui n’a pas eu le temps de souffler. "Cet été, nous n’avons pas eu de pause", explique Élodie. La première vague absorbée, la « réa » a enchaîné avec une forte activité traumatologique liée, notamment, à la reprise de l’activité chirurgicale et à l’afflux de touristes en Haute-Savoie. "On n’avait pas vu cela depuis dix ans", indique le patron de la réanimation du CHANGE.

Le service réanimation du CHANGE. © Radio France - Richard Vivion

Dans l'unité 4 de la réanimation du Centre hospitalier Annecy Genevois. © Radio France - Richard Vivion

Fatigue

Stress, épuisement… personne n’est épargné. "Là, on repart sur une nouvelle vague. Il faut à nouveau remonter en charge et oui, c’est une grosse fatigue physique et mentale", concède Élodie. Et pourtant, il faut tenir. "On se soutient mutuellement", témoigne l’une des aides-soignantes du service. "On essaie de bosser dans la joie et la bonne humeur… quand c’est possible, poursuit Sandra. Mais on est tellement fatigués que quand on est en congés chez nous, on ramène nos inquiétudes à la maison. Se reposer psychologiquement c’est très, très compliqué. Mais on tient car on aime notre métier."

Il y a une grande solidarité entre soignants." - Dr Albrice Levrat, chef du service réanimation du CHANGE

ÉCOUTEZ le Dr Albrice Levrat, chef du service réanimation du CHANGE. Copier

Le Dr Albrice Levrat, chef du service réanimation du CHANGE © Radio France - Richard Vivion

"Au-dessus de mes forces"

La possibilité d’une troisième vague inquiète l’ensemble des soignants. "Si je peux rêver du pays des Bisounours… il n’y en aura pas, lâche Sandra. En tout cas, y penser c’est au-dessus de mes forces." Quel que soit l’avenir, l’angoisse est prégnante chez le personnel médical. "Actuellement, on s’occupe beaucoup des patients Covid mais ce qui fait très peur, c’est qu’après, il va y avoir la reprise de l’activité chirurgicale et il le faut, car les gens ne peuvent pas rester sans être opérés ni soignés. Mais cela signifie qu’on n’aura pas de pause." Vivre une troisième vague, Élodie alerte : "c’est inimaginable !"

Élodie (infirmière coordinatrice) et Sandra (aide-soignante) du service réanimation du CHANGE. © Radio France - Richard Vivion

Il faut un choc d'attractivité pour que l'hôpital public puisse tenir." - Élodie, infirmière coordinatrice de la réanimation au Centre hospitalier Annecy Genevois

ÉCOUTEZ Élodie, infirmière coordinatrice de la réanimation au CHANGE. Copier

Moment de pause pour le personnel de la réanimation du Centre hospitalier Annecy Genevois. © Radio France - Richard Vivion

📹 L’importance des transferts de patients : "C’est difficile pour les proches mais ils permettent d’alléger la charge de travail" - Dr Albrice Levrat, chef du service réanimation du CHANGE