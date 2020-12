VIDÉO Covid-19 : Manifestation des écoles de danse à Pau, face "aux annonces contradictoires" pour ce secteur

En pleine crise de Covid-19, des élèves et professeurs de douze écoles de danses se sont retrouvés, place Clemenceau à Pau, ce samedi après-midi, pour protester "contre les annonces contradictoires et fluctuantes" pour ce secteur qui navigue entre sport et culture.