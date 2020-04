VIDÉO - Covid-19 : une infirmière bretonne et ses collègues posent nus pour dénoncer le manque de moyens

Alexandra est infirmière à Rennes et elle exerce depuis 11 années en libéral. Depuis le début de la pandémie de Coronavirus, comme la majorité de ses collègues elle se sent démunie. "Nous manquons de matériel de protection. Très vite il a été impossible de se procurer des masques et du gel. Nous comprenons que la priorité soit donné aux hôpitaux, c'est logique mais on a été délaissés," raconte la professionnelle de santé.

Des risques plus accrus pendant la pandémie

"Au cabinet ma collègue doit gérer le premier cas de Covid-19 à domicile. Elle va partir avec des masques périmés. C'est du bricolage." Les infirmières et infirmiers craignent aussi pour leur famille. "J'ai créé un sas chez moi. Je laisse mes affaires, et dès que je rentre je file à la douche pour éviter au maximum de contaminer ma famille." Il y aussi les risques plus accrus pendant la crise. "On a peur d'être cambriolé. Nous surveillons le cabinet avec attention et chaque soir je vide ma voiture. La police nous a conseillé d'enlever notre caducée. C'est grave d'en arriver là."

Après avoir vu une de ses collègues de l'Hérault poser nue sur Internet pour dénoncer ce manque de moyens et de soutien, Alexandra a souhaité reprendre ce message. "J'ai donc imprimé une feuille A4 avec ce message A poil contre le covid 19. Je l'ai partagé sur les groupes Facebook et nous sommes aujourd'hui une quarantaine a avoir posé pour lancer notre appel." Alexandre est la seule Bretonne à avoir répondu à l'appel.

Un clip vidéo a été monté avec les 43 photos et les mots-dièses circulent sur les réseaux sociaux. Les infirmières et infirmiers aimeraient ne pas être oubliés par les autorités.