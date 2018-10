Alès, France

La dernière des 5 manches ce dimanche à Nice pour conquérir le titre de l'homme le plus fort de France décerné par la fédération Française des hommes forts. Parmi la vingtaine de candidats, Cyril Boujuau. L'Alésien remet sa couronne en jeu. Il est le plus capé de la compétition avec 6 titres consécutifs. 1 mètre 91, 157 kilos et la spectaculaire épreuve du Pull Truck, tirer sur 20 mètres un camion de 15 à 16 tonnes. Cyril Boujuau entend non seulement conserver son titre mais en plus en mettant beaucoup de distance avec ses poursuivants.