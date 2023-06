VIDEO : dans l'hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie de Metz en entraînement au lac de Madine

C'est un type de sauvetage, il est vrai, assez rare en Lorraine mais auquel les gendarmes doivent se préparer. Parfois, pour secourir une victime isolée au milieu d'un plan d'eau, l'hélicoptère est la manière la plus rapide. Idem, en cas de sauvetage dans le massif des Vosges par exemple.

Régulièrement donc, la section messine des forces aériennes de la gendarmerie nationale, s'exerce aux évacuations par hélitreuillage. Deux gendarmes montent à bord de l'hélicoptère EC45, vérifient leur bonne coordination vocale et gestuelle ainsi que le bon état du matériel et notamment de ce treuil installé sur le flanc droit de l'appareil, sous le rotor, qui peut dérouler 90 mètres de câble et soulever jusqu'à 205 kilos. Veiller à déployer le treuil au bon moment, assurer un vol stationnaire équilibré et que le mouvement des pales ne cause pas trop de remous à la surface de l'eau. Et, enfin, que la victime soit "remontée" sans être trop remuée.

Ces entraînements dans les contions du direct ont lieu au lac de Madine, côté Meuse, où il y'a assez d'espace pour poser l'hélicoptère. Mardi dernier, jour d'entraînement, ce sont des plongeurs de la brigade fluviale de Metz qui ont joué le rôle des victimes, au milieu du lac comme à terre, sur les aires de repos.

La section messine des forces aériennes de la gendarmerie nationale, installée sur l'ancienne base de Frescaty, est composée de douze personnes, qui peuvent intervenir sur tous les départements de la zone de défense Est. Il existe d'autres sections à Colmar et Dijon.