VIDEO : Dans la Vienne, les forces de l'ordre contrôlent les pass sanitaires des clients de bars-restaurants

Dans le Poitou, comme ailleurs en France, les forces de l'ordre ont commencé les opérations de contrôle des pass sanitaires. A Poitiers et Chasseneuil du Poitou, policiers et gendarmes ont contrôlé les clients et les patrons d'établissements. Aucune infraction relevée.

Avec le pass sanitaire devenu obligatoire depuis ce lundi 9 août dans la plupart des lieux recevant du public en France, la police et la gendarmerie de la Vienne ont commencé à mener des opérations de contrôles ce mardi. Il y en a eu plusieurs hier dans Poitiers et autour : contrôles dans des bars et des restaurants des secteurs police et gendarmerie; en ville et à la campagne donc. Pendant une semaine, ces contrôles seront plutôt à visée pédagogique, mais après, il pourra y avoir des sanctions, tant pour les clients sans pass valide que pour les patrons d'établissements qui accepteraient chez eux des personnes sans preuve de schéma vaccinal complet.

A l'issue de l'opération aucune infraction relevée ni du côté des clients ni du côté des patrons de bars. Mais des contrôles inopinés comme ça il y en aura tous les jours, plusieurs fois par jour, préviennent les forces de l'ordre.