Roost-Warendin, France

C'est une belle rencontre, que nous avons faite ce mercredi 20 juin 2018. Avec l'abbé Sébastien Fabre. Ordonné prêtre il y a bientôt dix ans, il officie à Roost-Warendin, mais aussi dans une dizaine de communes du Douaisis, dans le Nord.

Lorsqu'il nous accueille au presbytère, aux portes toujours ouvertes, il porte un jean troué, des baskets, et d'énormes bagues, une à chaque doigt. Le père Sébastien, le père Séb comme beaucoup disent ici, est connu pour bénir les motards, chaque année à Lallaing. "Je n'ai pas forcément la gueule de l'emploi", reconnaît-il, "mais le tout, c'est d'avoir le cœur de l'emploi. Il faut être vrai. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est au-dessus des autres."

Un ch'ti curé

Ce credo, il l'applique aussi à ses célébrations qu'on pourrait presque qualifier de "rock n'roll". On y chante toujours des chants rythmés, parfois du gospel, on tape dans les mains, on rit. Parfois même, il parle ch'ti à la messe : "Il ne faut pas renier là d'où on vient. On est ch'ti, même si on est curé ! Un ch'ti curé".

L'Église a besoin de dépoussiérage

L'abbé Sébastien Fabre estime que "l'Église a besoin d'un petit peu de dépoussiérage, d'être un peu bousculée, pour accueillir le peuple de Dieu, dans sa grande diversité". Diversité, un mot qui a du sens pour ce prêtre, dont le grand-père était musulman.

Et visiblement ça fonctionne, il est assailli de demandes pour des mariages ou des baptêmes. Il vient même de publier un livre, "Prêtre, une vie de dingue", aux éditions de La Marlière, que vous pouvez vous procurer au presbytère de Roost Warendin.

Dans chaque jeune, il y a une part de cristal

Le père Sébastien a créé une association pour aider les jeunes, "Deuxième vie". Une vingtaine de jeunes, en rupture avec l'emploi, la scolarité, la société, sont accompagnés, sans distinction de religion. L'association leur propose des petits boulots, des travaux au château de Roost Warendin, du lavage de voiture, etc... L'argent gagné permet notamment de financer des permis de conduire. "Dans chaque jeune, il y a une part de cristal", affirme le curé, "même si parfois il faut aller le chercher au marteau-piqueur". Ce samedi 23 juin, de 9h à 17h, le lavage de voitures est proposé aux automobilistes, devant le presbytère de Roost-Warendin.

Une friterie où l'on peut déguster le hamburger du curé !

Pour aider, encore et toujours, l'abbé Fabre a même acheté une friterie. Installée à Râches, elle s'appelle "Chez Méli", car elle est prêtée à Mélina, qui était sans emploi. "C'est un rêve qui a pu se réaliser grâce à lui", sourit la jeune femme.

La friterie Chez Méli, route Nationale à Râches © Radio France - Cécile Bidault

