VIDEO - Dans les coulisses de la sécurisation de la fête du citron à Menton

La 87e fête du citron bat son plein à Menton avec des défilés de chars composés d'agrumes, des expositions aux motifs citronnés et orangés dans les jardins, des soirées avec feux d'artifice. Pour sécuriser l'événement de renommée internationale "c'est 6 mois de préparation et de gros moyens" précise le commissaire de police de Menton, Frédéric Le Pollozec.

Une préparation en amont pour gérer les flux de population

Des réunions préparatoires sont organisés avec les partenaires : l'office de tourisme de Menton, la ville, la police municipale, la préfecture. "On travaille aussi avec la SNCF, la police aux frontières. Les jeudis entre 15 et 17 000 spectateurs sont attendus sur un périmètre qui borde Paris Plage et Victoria Plage en bord de mer (les avenues Carnot, Felix Faure et la promenade du soleil sont fermées à la circulation), les dimanches 25 000 personnes fréquentent un périmètre qui s'étend là jusqu'au Casino. 200 bus touristiques arrivent à Menton, et entre 3000 et 5000 personnes déambulent dans les jardins quotidiennement."

Un périmètre de sécurité étanche et surveillé

Lors des défilés des jeudis soirs et dimanche, les effectifs de sécurité sont positionnés sur différents périmètres. "On a pu obtenir en renfort deux unités mobiles de CRS, ce n'était pas garanti car elles étaient mobilisés à Carry-le-Rouet sur les rapatriés de Chine. Il y a également des policiers en civil, en deux roues, des soldats sentinelles, une société de sécurité privée pour les contrôles à la trentaine de portiques. Un hélicoptère de la gendarmerie effectue des survols, les moyens maritimes sont aussi mobilisés ainsi qu'un dispositif anti-drône et de détection des plaques d'immatriculation suspectes" détaille le commissaire de Menton.

Le corso en bord de mer est entouré de palissades, les tribunes sont inspectées ainsi que les parkings, qui une fois contrôlés sont rendus inaccessibles par l'installation de plots en béton. (Il y a des parkings à l'extérieur de la ville pour les visiteurs avec un système de navettes). Les caméras de vidéosurveillance de la ville et des caméras nomades positionnées sur le dispositif fournissent des images au PC sécurité installé en mairie.

Des chiens renifleurs d'explosifs

Avant de défiler les chars sont reniflés par des chiens des brigades cynophiles entraînés à détecter les explosifs, on appelle cela la décontamination "_tant qu'ils sont pas décontaminés, on n'ouvre pas au public" précise l_e commissaire Le Pollozec.

Le commissaire ajoute que "les organisateurs s'assurent qu'il n'y ait pas de poubelles ou de containers qui traînent, pas de couteaux tranchants dans les restaurants."

A la fin du corso nocturne, vers 22 heures, il faut évacuer les tribunes en bord de mer, surveiller les mouvements de foule, avant le feu d'artifice. Des postes médicaux avancés avec la Croix Rouge sont mis en place. La sécurité civile et es pompiers sont également présents à chaque manifestation.