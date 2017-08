VIDEO : dans les coulisses des ateliers Gendreau, dernière sardinerie de Vendée

L’entreprise Gendreau, à Saint-Gilles-Croix de vie en Vendée commercialise notamment les marques Trésors des dieux et Perles des dieux. Grâce à un savoir-faire vieux de plus d’un siècle, elle enregistre encore un chiffre d’affaire en hausse. Reportage.

En ce mois d’août, c’est la pleine saison des sardines en Vendée. Si Gendreau achète 1800 tonnes de sardines par an, c’est en ce moment que l’on s’active le plus dans les ateliers de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la dernière du département. L'entreprise Gendreau, après plus d'un siècle d'existence, enregistre encore un chiffre d’affaires en hausse pour ses sardines haut-de-gamme : +14% sur le dernier exercice.

A l’intérieur, 230 salariés, en grande majorité des femmes découpent – à la main pour le haut de gamme – plusieurs tonnes de sardines en une matinée.

Les sardines sont ensuite rincées, séchées, frites à l’huile de tournesol, égouttées, puis mise en boîte à la main.

En 2016, Gendreau a obtenu le label d’Entreprise du Patrimoine Vivant. Les boîtes sont vendues en moyenne 2.25 euros, c’est près d’un euro de plus que les boîtes que l’on retrouve en grande distribution. Un écart de prix que le patron Philippe Gendreau justifie par un savoir-faire centenaire dans ses ateliers, les derniers de Vendée.