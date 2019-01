VIDEO - Dans les coulisses du Centre de transmissions ultra sécurisé de la Marine de Rosnay

Rosnay, France

Le panneau a de quoi surprendre, en plein cœur de la Brenne, à plus de 250 km de la côte la plus proche : Marine Nationale, Centre de Transmissions de Rosnay. Et pourtant, ce village indrien accueille bien depuis près de cinquante ans l'un des lieux les plus stratégiques de la Marine française. C'est d'ici que sont transmis les messages destinés aux dix sous-marins nucléaires français. Le site a été choisi pour trois raisons : la première est technique, le sol de la Brenne est un bon conducteur pour les ondes électromagnétiques très basse fréquence, utilisées dans ce type de communications. La seconde est d'ordre sécuritaire : le site, situé dans une zone très peu peuplée, est facile à surveiller. La troisième est économique : le terrain était peu cher. C'est ainsi qu'en juillet 1971, le Centre de Transmissions de la Marine de Rosnay a officiellement été inauguré.

Un ensemble de 13 antennes visibles de loin

Techniquement, l'envoi de message par ondes électromagnétiques nécessite des émetteurs, des variateurs pour adapter le signal aux antennes et donc, des antennes. A Rosnay, il y en a treize, visibles à des kilomètres à la ronde : un pylône central d'une hauteur de 357 mètres (ce qui en fait la plus haute structure de France, plus haute que la Tour Eiffel), six pylônes intermédiaires de 320 mètres et six pylônes périphériques de 270 mètres. Ils sont reliés entre eux par des câbles en hauteur. Outre ces installations techniques, la base, qui s'étend sur plus de 500 hectares, comprend aussi des bâtiments classiques : bureaux, logements et infrastructures sportives.

Vu d'en haut, la base a des airs de toile d'araignée © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le CTM, facteur des sous-marins

A Rosnay, personne ne connaît le contenu des messages transmis. Ils sont codés et proviennent du Centre Opérationnel des Forces Sous-marines installé à Brest. Pour faire comprendre son rôle, le commandant de la base, Jean-Philippe Anché, utilise une image : "le Centops écrit une lettre qu'il glisse dans une enveloppe, je suis le facteur, je transmets cette enveloppe. Le facteur ne sait pas ce que vous écrivez à votre famille ou à votre fiancé, moi c'est pareil". Quels types d'informations sont émises ? "Toutes celles dont ces bateaux ont besoin, des informations opérationnelles, d'environnement ou administratives et puis évidemment des communications familiales car tout marin à la mer a le droit de recevoir des messages de sa famille et ça passe, là aussi, par chez nous". Il faut préciser que ces messages-là sont contrôlés par la Marine. Par exemple lors du décès d'un proche, le sous-marinier n'est pas mis au courant tout de suite, afin de préserver son moral à bord. Dans tous les cas, il s'agit d'une discussion à sens unique, le but du sous-marin étant de rester discret, il ne répond pas aux communications.

Jean-Philippe Anché commande la base de Rosnay depuis juillet 2017 © Radio France - Sarah Tuchscherer

200 personnels sur place

Près de 200 personnes travaillent sur le site, dont une moitié pour sa protection. Cette mission est assurée conjointement par une compagnie de fusiliers-marins et par une brigade de la gendarmerie maritime. Un quart de ces personnes s'occupent de l'exploitation, et donc des transmissions. Un autre quart est affecté au soutien (transports, ressources humaines, logistique, finances...). Les affectations au CTM durent de deux à six ans. Il arrive que certains demandent à revenir.

C'est dans ce bâtiment que se trouvent les bureaux, le restaurant des personnels ainsi que le mess des officiers © Radio France - Sarah Tuchscherer

