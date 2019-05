VIDÉO | Dans son nouveau clip, le Malouin Broken Back s'engage pour les femmes battues et l'association Le Point Noir

Le chanteur malouin Broken Back dévoile le clip de sa nouvelle chanson "She falls". Une vidéo et un titre où il parle d'une femme battue. Le clip se termine par le logo de l'association Le Point Noir qui aide les victimes de violences conjugales. Une cause que soutient l'artiste.

Bretagne, France

Broken Back, alias Jérome Fagnet, dévoile sur le net son nouveau clip pour la chanson "She falls". Le chanteur originaire de Saint-Malo, nommé aux victoires de la musique en 2017, a passé l'année dernière à travailler, à composer et à écrire pour sortir d'ici peu un nouvel album, avant une tournée en France et à l'étranger.

Ce jeudi soir, il dévoile son nouveau clip réalisé par Stef & Wyt. Broken Back évoque dans "She falls" le thème difficile des femmes battues. Il profite de son clip pour faire la promotion de l'association Le Point Noir dont le logo apparaît à la fin de la vidéo.

UN CODE DE DETRESSE imaginé par une anglaise ex-victime de violences, pour permettre aux victimes sous emprise d'aborder le sujet discrètement ?

> https://t.co/OiNfckoK64

à partir du #25novembre, AIDEZ A LE FAIRE CONNAITRE EN FRANCE #lepointnoir#blackdotfrance#MeToo#timesuppic.twitter.com/33GxmxJw4T — lepointnoir (@blackdotfrance) November 22, 2018

Ce point noir que l'on peut se dessiner sur la paume de main est un signe discret pour dire que l'on est en détresse. Si on l'aperçoit, on doit prendre contact discrètement avec la victime et l'aider au possible.

Le logo de l'association Le Point Noir est visible plusieurs secondes à la fin du clip de Broken Back, preuve que cette cause lui tient à cœur.

Broken Back est en concert le 18 mai à Saint-Malo.