VIDEOS Danse avec les maires à Millas : trois élus en représentation pour des associations d'aide aux enfants

Ils se sont inspirés de la célèbre émission de télévision "Danse avec les stars". Samedi soir, à Millas (Pyrénées-Orientales) Jacques Garsau, maire de la ville avait convié trois autres élus du département pour une variante unique : Danse avec les maires. Sur scène, Armelle Revel-Fourcade, maire du Soler et Julie Sanz, première adjointe au maire d'Argelés-sur-mer ont dansé avec Julien Brugel, danseur professionnel installé à Saint-Cyprien. Edmond Jorda maire de Sainte-Marie-la-Mer et président de l'association des maires du département était accompagné par la danseuse Coraline Romanzin également installée à Saint-Cyprien.

ⓘ Publicité

Danser pour la bonne cause

Les bénéfices tirés de la vente des places pour assister à la soirée, ceux de la tombola et les dons récoltés seront reversés à quatre associations départementales qui accompagnent des enfants malades ou porteurs de handicap: Autisme 66 , Vaincre la mucoviscidose , Joa Joie et Dans les yeux de Loli . Plus de 200 personnes sont venues assister au show des maires.

Les prestations : un tchatcha pour la maire du Soler, une salsa pour la première adjointe d'Argelès et un jive pour le maire de Sainte-Marie-la-Mer, ont toutes été saluée par le public. C'est finalement Armelle Revel-Fourcade qui a remporté le trophée, c'est donc sa commune qui accueillera la seconde édition de "Danse avec les maires" en 2024

loading

loading

loading