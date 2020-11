VIDEO - De l'île de Mayotte à Belfort, six chiens à adopter

En bonne défenseuse de la cause animale, la SPA de Belfort vient de faire venir six chiens d'un refuge surchargé de l'île de Mayotte. Ces bergers créoles très attachants devraient rapidement faire le bonheur de familles d'accueil.

Ils viennent d'un refuge de l'île de Mayotte et ont voyagé pendant prés de 24 heures par avion puis voiture jusqu'à la SPA de Belfort. Arrivés le 13 novembre, six chiens sont bientôt disponibles à l'adoption. Ce sont des bergers créoles (croisés) au poil court et aux grandes oreilles. La SPA de Belfort, actuellement en sous-effectif, était en capacité de les accueillir. A Mayotte, les refuges sont la plupart surchargés et il n'est pas simple pour ces animaux de compagnie de trouver des familles adoptives. " D'après les informations que nous avons pu glané, ce sont des chiens qui étaient errants là-bas. Ils ont tous le même gabarit entre 15 et 20 kilos. Heureusement, il y a des associations de protection animale. La SPA de Mayotte était enthousiasmé qu'une SPA métropolitaine leur tende la perche. C'est la première fois qu'ils arrivent à en placer autant en même temps", explique Michel Mouhat, président de l'association belfortaine.

Dans un passé récent, le refuge de Belfort avait déjà réalisé d'autres rapatriements de chiens venus de Guadeloupe (il y a trois ans) ou encore de Russie. Ce fut une réussite. Ce nouveau transfert a coûté prés de 3 500 euros à la SPA qu'elle a financé en partie grâce à une cagnotte en ligne.

Joueurs et attachants

De couleur fauve, au poil court et aux grandes oreilles, ces chiens ne tiennent pas en place et n'arrêtent pas de se courir après dans le parc de la SPA de Belfort. " On les lâche ici et d'entrée ils se retrouvent tous et ils courent. Ils sont très attachants, plein de qualité, très sociables. On n'a constaté aucune agressivité de leur part", indique Michel Mouhat. Ces chiens errants avaient été récupérés puis hébergés par une SPA de l'île de Mayotte. " En général, ce sont des bergers créoles que l'on retrouve dans les îles. Ils ont tous le même profil et sont très gentils", explique Elvina Bermon responsable du refuge belfortain

Douce, Sammy, Nath et les autres

La SPA accueille quatre mâles et deux femelles. " On a Daffy, Naro, Scratch, Sammy, Douce et Nath ainsi qu'un chat", détaille la responsable du refuge. Mis à part Scratch blessé au bassin après avoir été percuté par une voiture, ils sont tous en très bonne santé. Ces chiens devraient rapidement trouver une famille d'accueil. Ils ont tous droit prochainement à une nouvelle vie.

Prendre rendez-vous pour voir les chiens

Le profil et la photo des chiens sont disponibles sur le site internet de la SPA de Belfort. Il est possible de les voir au refuge mais uniquement sur rendez-vous. Il est fermé au public à cause du confinement. Avant d'envisager une adoption, il faut donc contacter le refuge au 03.84.21.07.36. Une dizaine d'autres chiens devraient encore arriver toujours de Mayotte au printemps prochain.