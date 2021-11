VIDÉO - De Laudun dans le Gard au Cap Nord en Norvège : le périple fou de Nathan Pigourier

De Laudun dans le Gard au Cap Nord en Norvège juché sur vélo et pour la bonne cause. Le périple qu'entame pour 3 mois, le laudunois Nathan Pigourier. Il voyage léger, sans argent, demandant gite et couvert sur son chemin et tente de recolter des fonds pour la recherche contre la sclérose en plaque.

Laudun - Le Cap Nord (Norvège), le périple auquel s'attaque un laudunois de 28 ans ce matin (mardi). Nathan Pigourier, c'est son nom, effectuera les 5000 Kms (+ 700 Kms mais en ferry), juché sur un simple vélo tout terrain. Le cap nord et ses aurores boréales, un rêve qui le fera passer par la suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Norvège, arrivée prévue vers la fin janvier. Il voyage léger, sans argent (une carte bleue en cas d'urgence) et demande le gite et le couvert au grès de ses rencontres.

juste manger, boire, dormir, c'est la base

5.000 km dont 700 en ferry pour rejoindre le Cap Nord et ses magiques aurores boréales. "Voila, la balade à coups de pédales", 70KM/Jour avec un chargement de seulement 35 kg (sac de couchage, tente, vêtements, nécessaire de toilette), léger et plein d'envie. "C'est génial de demander l'autorisation de planter sa tente dans un jardin à une personne qu'on ne connait pas". Il y a des refus mais "rare, sauf une fois chez Emmanuel Macron au Touquet - sourire - mais le plus souvent ce sont de belles rencontres". Sacs bouclés, vélo gonflé à bloc, "il ne me tarde plus que de partir".

Récolter des dons pour la recherche sur la sclérose en plaque

"J'ai fait 9 fois le Ventoux, cet été, je suis en canne, cela va le faire". Nathan s'est préparé. Il sous le même mode opératoire (sans argent et au grès des rencontres) effectué par de 8.000 km en vélo. "Il sait ce qu'il veut et a de belles valeurs", souffle - légèrement - inquiète Sylvie, sa maman. Christian, le papa a confiance, "froid, vent, effort, il sait". A l'aventure s'ajoute la volonté de Nathan de récolter des fonds en faveur de l'ARCEP pour financer la recherche contre la sclérose en plaque.

On suivra ses aventures, au jour le jour, sur sa page facebook. Nath en roue libre.