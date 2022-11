VIDEO : réunion houleuse au SMD3 pour le vote de la redevance incitative en Dordogne

Décidément le dossier de la gestion des déchets en Dordogne est chaque jour plus polémique. Ce mercredi après-midi, le début de la réunion du comité syndical du SMD3 a été plus qu'agité. Le comité syndical devait voter les tarifs de la nouvelle redevance incitative qui entrera en vigueur en janvier prochain. Quelques dizaines de personnes opposées à la redevance se sont rassemblées devant le siège du SMD3 à Coulounieix-Chamiers. Parmi elles, des militants de la CGT, de la France Insoumise et de la Coordination déchets 24.

Les manifestants ont tout d'abord voulu rentrer dans les locaux pour assister à la réunion en réclamant la démission du président du SMD3, Pascal Protano

Les échanges avec le président Pascal Protano ont été tendus. Il a même menacé de lever la séance en cas d'incidents.

Finalement, une dizaine d'opposants assistent à la réunion du comité syndical ce mercredi après-midi. Aux alentours de 17h , les tarifs de la redevance incitative ont été votés par une majorité d'élus.

Samedi dernier, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville de Périgueux pour réclamer un moratoire dans la mise en place du nouveau système de la collecte des déchets en Dordogne.