VIDEO - Déconfinement : à Caen, les déchets se multiplient dans les rues du centre-ville

C'est au petit matin que Morgane a observé des tâches blanches inhabituelles sur la pelouse du château de Caen. En se rapprochant, la caennaise se rend compte qu'il s'agit d'une étendue de déchets.

Elle filme la scène depuis les rempart du château et la poste sur son compte Twitter. Aujourd'hui, la vidéo compte plusieurs milliers de partage et plus de 50 000 vues.

"Les poubelles étaient submergées de déchets, le reste était mis à côté. Il y avait de la nourriture entamée, des bouteilles, des emballages de fast-food et même des mouchoirs usagés. C'était dégueulasse." Morgan Daigle, 24 ans

Habitant à Caen depuis une dizaine d'années, "c'est la première fois que je vois ça". Avec cette vidéo partagée massivement, elle espère faire réagir les auteurs de cette incivilité.

Le maire de Caen hausse le ton

Joel Bruneau, entend bien remédier à cette situation. Le maire de Caen se dit prêt à "durcir les amendes et réprimer les abus". Avec une météo ensoleillée, les rassemblements autour du château se sont enchaînés ces derniers jours.

"C'est quand même assez simple de ne pas jeter, n'importe où, ce qui vous embarrasse et de le mettre dans une poubelle. Surtout à l'heure où on parle constamment d'environnement." Joel Bruneau, maire de Caen

Durant la période de confinement, du 15 mars au 15 mai, la ville de Caen a dû faire face à une demande importante. En trois mois, 63 tonnes de déchets dits "ordures ménagères" et 24 tonnes d'encombrants (dépôts illicites) ont été ramassés.

Sur sa page Facebook, la municipalité rappelle que les masques, gants et lingettes ne doivent pas être jetés dans la rue. Ils doivent être mis dans des sacs poubelles destinés aux déchets non recyclables.