VIDEO - Déconfinement : à l’Ascension, fidèles et religieux nordistes sont impatients de retrouver les messes

C’est l’une des fêtes les plus importantes pour les Chrétiens : l’Ascension est célébrée ce jeudi 21 mai. Mais alors que la France est entrée en déconfinement depuis 10 jours maintenant, les rassemblements dans lieux de culte en général et dans les églises en particulier sont toujours interdits. Une décision du Conseil d’Etat en début de semaine a néanmoins ouvert la porte à une autorisation des petits rassemblements de moins de 10 personnes.

Alors en attendant une décision gouvernementale, le Diocèse de Lille se prépare à une éventuelle réouverture. « Nous avons neutralisé toute une partie dans les transepts » décrit le père Bruno Mary, recteur de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. « Et dans le nef, deux chaises sur trois portent un sens interdit signifiant qu’il est interdit de s’y asseoir ». La capacité d’accueil de la cathédrale a ainsi été divisée par quatre. « Il faudra réfléchir à une solution pour pouvoir recevoir les fidèles qui le souhaitent, à commencer par les plus pauvres » prévoit l’abbé.



Les chaises dans les transepts sont neutralisées © Radio France - Emmma Sarango

Fini les messes virtuelles ?

Il reste néanmoins un obstacle, une source potentielle de contamination : les feuilles de messe où sont écrits les chants récités par les fidèles. « Nous allons proposer à l’animateur des chants qui soient connus le plus possible » explique le père Mary. « Et de bisser les refrains c’est-à-dire chanter une première fois et les fidèles répètent ». Tout sera donc prêt pour une éventuelle vraie messe de Pentecôte le 31 mai pour remplacer les messes virtuelles de Pâques et de l’Ascension. « Pendant qu’on regarde la messe, le téléphone sonne ou on toque à la porte » regrette le recteur de la Cathédrale. « Donc finalement on célèbre au milieu de quantités d’autres choses ».

Mais contrairement à certaines organisations religieuses qui ont saisi le conseil d’Etat, le père Mary lui ne veut pas se précipiter. « Être croyant, c’est prendre soin les uns des autres et il ne faudrait pas que l’impatience de certains n’éclipse ce souci premier ». Alors en attendant, c’est entouré d’une douzaine seulement d’invités que l’Evêque célèbre ce jeudi la messe de l’Ascension, diffusée sur les sites Internet du diocèse de Lille et de la cathédrale Notre-Dame de la Treille.