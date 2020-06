VIDÉO - Déconfinement : dans les EHPAD, les règles s'assouplissent

Les règles de confinement s'assouplissent un peu plus ce vendredi dans les maisons de retraite. Les visites sont élargies dans les EHPAD, et autorisées aux mineurs. La vie en collectivité reprend progressivement. Paroles de résidents.

Les personnes âgées qui vivent en résidence vont pouvoir recevoir davantage de visites. Le confinement s'assouplit à partir du vendredi 5 juin dans les EHPAD.

Jusqu'ici, une seule personne pouvait venir, la visite devait être surveillée par un membre de l'équipe. Désormais, jusqu'à deux visiteurs sont autorisés en chambre, cinq dans les espaces extérieurs. Les mineurs peuvent aussi désormais aller dire bonjour à leurs aïeux.

Voir ses enfants, aller dans le jardin

A la résidence les Provinces du Nord à Marcq-en-Barœul, près de Lille, où vivent 118 personnes âgées, Pierre Truffaut, 87 ans, espère ainsi pouvoir recevoir la visite de ses deux fils : "ça va faire du bien", sourit-il. A ses côtés, une autre résidente, Solange Deleurence, 91 ans, n'a qu'une envie : "retourner dans le jardin. Avant, il fallait être accompagné. Occuper une personne qui a du travail ailleurs, c'était dur, quand même".

Ce qui m'a le plus manqué ? La liberté

Les activités collectives, les animations reprennent également peu à peu. Les repas pourront se faire dans la salle à manger, plus systématiquement dans les chambres. "Ça permet de sortir de sa chambre. On ne peut pas vivre tout le temps dans sa chambre, enfermé", assure Pierre qui, quand on lui demande ce qui lui manque le plus, répond sans hésiter : "la liberté".

Le confinement est préjudiciable sur le plan psychologique

Pour Domitille Delzenne, médecin coordonnateur de l'EHPAD, ce déconfinement est attendu, et important pour la santé des résidents : "le besoin de la présence physique du proche, c'est un élément majeur. Le confinement est préjudiciable sur le plan psychologique, sur le plan moteur, sur le plan de l'alimentation : on mange plus facilement à table avec plusieurs personnes que tout seul devant la télé".

Partager un peu plus d'intimité

Aux Provinces du Nord, tout est prêt pour recevoir davantage de visiteurs, même les enfants à partir de douze ans, avec masques et respect des gestes barrières. Le week-end risque d’être animé. Violette Le Neveu, directrice adjointe, souligne que "c'est la fête des mères, dimanche. On prépare tout pour que les familles puissent partager ce moment-là. A la fois les résidents et leurs proches seront contents de se voir en chambre, de partager un peu plus d'intimité. Je pense que ce sera un beau moment".