VIDEO - Déconfinement : "j'ai demandé à des clientes de sortir" témoigne une commerçante lilloise

Ils nous manquaient pendant les deux mois de confinement, mais on n’est pas certain de vouloir y retourner maintenant qu’ils ont rouvert. Les magasins de vêtements ne devraient pas être pris d’assaut à Lille pour ce premier week-end de déconfinement.

On est contentes de flâner à nouveau, de retrouver les petits vêtements d’été

Mais Julia et Stéphanie, en ballade dans le Vieux-Lille, le reconnaissent : "c’est vrai que les mesures sont contraignantes et changent l’atmosphère." "Moi le masque en permanence, ça me rebute", regrette Marine, qui se contentera de lèche-vitrine depuis le trottoir. "Je ne suis pas prête du tout à retourner dans des boutiques de vêtements", confirme Irène.

Des clientes réfractaires

Car une fois le masque enfilé, une fois le gel hydroalcoolique appliqué, il y a encore d’autres contraintes. "Chaque cabine est désinfectée entre chaque cliente et les vêtements essayés sont isolés pendant quatre heures puis chauffés à la vapeur à 90 ou 100 degrés", décrit Fréderic, responsable d’une boutique du Vieux Lille.

Des mesures sanitaires essentielles mais qui créent certains incidents. "Je dois argumenter pour expliquer à certaines clients que c’est pour leur bien et le nôtre", regrette Céline, gérante d’une boutique de vêtements. "Parfois ça passe et parfois je suis obligée de leur demander de sortir parce qu’elles refusent de porter le masque ou de mettre du gel." Des incidents d’autant plus difficiles à gérer qu’après deux mois sans aucune recette, les commerçants ont drastiquement réduit leurs effectifs. Céline par exemple sera toute seule samedi, contre trois un samedi ordinaire.