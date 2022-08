VIDÉO - Découvrez l'histoire de Perrine Dugué, la Sainte Républicaine de la Mayenne

Tout cet été, France Bleu Mayenne vous fait découvrir des personnalités locales, des logements insolites, des cimetières ou encore des anecdotes locales. Ce lundi, on s'intéresse à l'histoire et la légende de Perrine Dugué, surnommée la Sainte Républicaine.

Toute cette semaine c'est la suite de notre série d'été sur France Bleu Mayenne. Nous sommes dans le Sud-Est de la Mayenne et ce lundi on vous raconte l'histoire et la légende de Perrine Dugué, dite la Sainte Républicaine, la Sainte Tricolore ou encore la Sainte aux ailes tricolores.

Cette républicaine âgée de 19 ans a été assassinée en mars 1796 par trois chouans, des anti-républicains entre Chammes et Sainte-Suzanne. Son histoire a soulevé les foules et des milliers de pèlerins sont venus se recueillir sur sa tombe puis dans sa chapelle parce qu'on a dit qu'elle faisait des miracles à l'époque. On vous raconte ça en vidéo avec l'aide de Martine Breux, conseillère municipale à la mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes et connaisseuse de l'histoire de Perrine. Nous avons pu entrer dans la chapelle de la Haute-Mancellière, près de Blandouët-Saint-Jean, qui est habituellement lors des Journées du Patrimoine.