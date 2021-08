VIDÉO - Découvrez Sully, le nouveau chien des gendarmes bretons

Une nouvelle recrue vient d'arriver chez les gendarmes. Sully, un chiot de Saint-Hubert a rejoint le Groupe d'Investigation Cynophile de Rennes. Dans quelques mois, il partira à la recherche des personnes disparues.

Il est arrivé vendredi 13 août, c'est un signe ! Sully, un petit chiot de deux mois et demi vient de rejoindre le Groupe d'Investigation Cynophile de Rennes. Il a rencontré son maître de chien, le chef Stéphane Marion, avec qui il va désormais partager sa vie. Et dans quelques mois, il débutera sa formation.

Sur la piste des disparus

Si Sully est arrivé ici, c'est pour une raison bien précise. Le petit chien aura pour mission de partir à la recherche de personnes disparues ou de fugitifs. Sully est un Saint-Hubert, une race de chien de chasse, aux performances olfactives supérieures aux chiens traditionnels. "Pour faire une comparaison, l'humain a 5 millions de cellules olfactives, le chien traditionnel 200 millions, et le chien de Saint-Hubert, 300 millions", indique le chef Marion.

Ainsi Sully viendra en ultime renfort, lorsque les autres chiens pisteurs des gendarmes ne parviendront pas à retrouver la victime ou la personne recherchée. Sully interviendra dans tout l'Ouest du pays. Depuis 2015, il n'y avait pas de Saint-Hubert en Bretagne, les gendarmes étaient obligés de faire appel aux chiens de Normandie ou des Pays de la Loire.

Formation en deux ans

Le petit Saint-Hubert va débuter sa formation au mois d'octobre, en alternance entre son unité de Rennes et le Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie à Gramat (Lot). Il sera prêt à travailler en septembre 2023. Pendant tout ce temps, il vivra avec son maître-chien. "Mon rôle, est de l'éduquer comme un chiot classique. Ensuite on va suivre le déclenchement olfactif, c'est-à-dire qu'on va faire découvrir au chien l'utilisation de son flair, de manière à ce qu'il soit opérationnel avec les facultés qu'il a, de chien de Saint-Hubert", explique le chef Marion. Et au cours de sa formation, il se déplacera à travers toute la Bretagne. Peut-être pourra-t-on l'apercevoir !