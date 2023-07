VIDÉO - Démolition d'une construction illégale dans l'Hérault : 70.000 euros à la charge du propriétaire

Chaque département a son lot de cabanisation. Ces constructions illégales peuvent être plus importantes d’un secteur à un autre. La lutte contre la cabanisation galopante est un combat mené par l'État. “L'avertissement ne suffit pas, il faut passer à la sanction, d’autant que nous avons aujourd’hui encore plus de moyens pour d'identifier ces constructions illicites”, confie Hugues Moutouh, le préfet de l'Hérault en déplacement ce mardi 4 juillet dans le Biterrois en présence du sous-préfet Pierre Castoldi, et les services de la Direction départementale des territoires et de la mer.

Un propriétaire vient d'en faire les frais à Nissan-lez-Enserune, à l’ouest de Béziers. Sa propriété de 120 mètres carrés a été démolie à ses frais. Cette demeure a été construite sans autorisation, dans une zone agricole, en bordure de la route de Narbonne (D609), à la sortie du village, sur la partie gauche, en direction de l’Aude.

Le site protégé est interdit ce type de construction

“Avec cette démolition, nous avons pour objectif d'envoyer un message fort à tous les propriétaires, à tous ces voyous qui seraient encore tentés de construire illégalement, dit le préfet de l'Hérault au micro de France Bleu Hérault [...] Nous ne pouvons pas lutter contre l'artificialisation des sols pour préserver de la nature, la surface agricole utile, et laisser des gens construire en toute impunité, là où ils ont envie, sans aucun permis. Ce symbole de l'effectivité de la loi est fort".

Cette démolition est l'aboutissement d'une longue procédure ayant débuté il y a 11 ans. Le propriétaire a d'abord installé une caravane, puis un cabanon, avant de monter les parpaings. “Elle doit servir d’exemple”, dit Pierre Cros, le maire de Nissan. “*Nous en avons d’autres. Des procédures sont en cours. *Cette cabanisation est une vraie pollution. Dans la commune, nous avons deux policiers municipaux assermentés pour constater les infractions au Code de l'urbanisme depuis 2009”.

Nissan-lez-Enserune, commune de 3.000 hectares, compte 700 ha de forêt. “Nous avons des endroits sensibles. Il arrive qu'on retrouve parfois des caravanes au milieu de la forêt. Ce serait la pire des choses qui pourrait nous arriver. Il est nécessaire que les gens prennent conscience des risques qu'ils encourent” conclut le maire.

Construction illégale à Nissan-lez-Enserune en cours de démolition © Radio France - Stéfane Pocher

La maison vue de la route de Narbonne à la sortie de Nissan-lez-Enserune, © Radio France - Stéfane Pocher

L'intelligence artificielle pour lutter contre l'habitat illégal

Le développement de l'habitat illégal est une réalité à l'échelle nationale, encore plus importante sur le littoral méditerranéen. Les départements côtiers sont soumis à une forte pression foncière liée à l'attractivité démographique. Chaque mois, 1.200 à 1.500 nouveaux arrivants s’installent dans l’Hérault. En 2021, le département de l'Hérault comptait 30.000 parcelles cabanisées, pas uniquement en bord de mer. Il y en a un millier chaque année en plus dans le département.

Pour lutter contre ces cabanisations, la Direction départementale des territoires et de la mer est équipé d'un logiciel d'intelligence artificielle en mesure de comparer des images satellitaires. Il détecte automatiquement des constructions potentiellement illégales.

La facture de démolition, 70.000 euros, à la charge des propriétaires

Cette démolition à Nissan-lez-Enserune est la deuxième depuis le début de l'année. La première a eu lieu sur la commune du Pouget, proche de Clermont-L’hérault, là aussi en zone agricole. Ce mazet qui avait été réhaussé ressemblait à une tour. “C'était une vraie verrue pour le paysage”, explique Sophie Méttetal, cheffe du service aménagement territoire ouest de la DDTM (service comprenant quatre agents territoriaux).

“Nous intervenons quand il y a un jugement, levé de tous recours, poursuit Sophie Méttetal*. Cette démolition est onéreuse car il y a eu, au préalable, un désamiantage, le tri des matériaux, l’huissier, l’intervention d’une entreprise avec les outils nécessaires. Ici la facture s'élève à 70.000 euros*." La facture varie évidement en fonction de la superficie de la bâtisse, des étages éventuels, le recyclage des matériaux et l'accessibilité au site.

“Cette facture devrait en dissuader plus d'un, c'est un peu le but”-Sophie Méttetal, de la DDTM du Biterrois

Dans l'Hérault 68 maires ont signé des conventions avec les procureurs de la République. Ils s’engagent dans la lutte contre la cabanisation. Plus de 500 procédures sont lancées chaque année dans le département l'Hérault.

