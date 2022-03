VIDÉO - Départ du convoi humanitaire organisé par la Région Occitanie vers l'Ukraine

Les six premiers camions du convoi humanitaire de la Région Occitanie pour les Ukrainiens viennent de partir ce samedi 12 mars de Toulouse. Direction Montpellier pour rejoindre dix autres camions avant de faire route vers la Pologne.

Il était 8h30 ce samedi 12 mars quand le convoi humanitaire de la Région Occitanie a démarré. Il a quitter le boulevard du Maréchal Juin, devant le siège de la Région pour un trajet de 2300 km en trois jours. Le convoi part de Toulouse avec dix camions.

Il fera une pause à Montpellier où six autres camions vont le rejoindre. Ensuite, les véhicules vont faire plus de 2300 km jusqu'en Pologne, jusqu'à la ville de Rzeszów à la frontière avec l'Ukraine. Les six camions partis de Toulouse sont remplis d'un millier de cartons de dons : produits d’hygiène, nourriture, médicaments. En tout 400 m3 vont être acheminés.

Quatre lycéens toulousains sont derrière le volant samedi pour le départ du convoi de la Région Occitanie en direction de la Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens. Ces quatre garçons sont en terminale au lycée Joseph Galienni, en bac pro conducteur transport routier. Depuis trois ans, ils apprennent à conduire des semi-remorques et des trains routiers pour en faire leur métier. Quatre élèves et quatre professeurs du lycée Ernest-Ferroul à Lezignan-Corbière (Aude) les rejoindront à Montpellier avec leurs camions.

La présidente de Région, Carole Delga présente pour le départ, s'est dit "fière de ce convoi" et aussi touchée par la quantité des dons faits par les habitants de la Région Occitanie.