VIDÉO : Depuis 3 ans, elle se bat contre un "Covid long" et demande la reconnaissance de cette "maladie"

L'OMS a déclaré ce weekend que le Covid-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale. Pourtant des mois après avoir été contaminé, certains possèdent encore des symptômes. C'est le cas de Pauline Michel, victime d'un Covid long et membre de l'association "Après J20".

France Bleu Armorique : Première contamination pour vous en mars 2020, au début de la pandémie. Quels sont vos symptômes aujourd'hui, trois ans plus tard ?

Pauline Michel : J'ai encore des symptômes neurologiques, musculaires, articulaires, gastriques, ophtalmiques, gynécologiques, sanguins aussi, et des anomalies sanguines qui vont qui viennent. Ça peut être aussi des problèmes dermato ou cardiologiques ? Ça dépend des semaines. Je n'ai toujours pas pu reprendre le travail depuis mars 2020. Donc ça fait plus de trois ans maintenant.

FBA : Vous faites partie de l'association "Après J20", basée à Rennes, qui rassemble des personnes victimes comme vous de "Covid long". Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?

Pauline Michel : On cherche à se faire reconnaître des gens en tant que malades parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas réussi à obtenir des aides. C'est dire qu'on est encore la majorité à payer nos frais médicaux, à payer les surplus de frais médicaux et la plupart ont du mal à retourner travailler ou encore à avoir des arrêts de travail. Donc en plus de subir une maladie qui est quand même assez dingue, on a aussi tout les problèmes administratifs, qui n'est pas forcément compatible avec une maladie comme ça, surtout quand on a des problèmes neuro. C'est très fatigant. Et puis, on est constamment obligé de remplir des dossiers, d'essayer de vraiment de se faire reconnaître comme malade. C'est pas la double peine.

FBA : Vous, personnellement, depuis le début de la pandémie, vous en avez eu pour combien en frais médicaux ?

Pauline Michel : Ça se compte en milliers d'euros parce que c'est des petites dépenses qui, à la fin, sont énormes. Là, je pense que j'en suis au moins entre huit et 10 000 €. Deux sur trois ans, bien sûr, c'est des dépassements et des agios, parce qu'on est obligé de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. C'est des taxis qu'on ne peut pas se faire rembourser par la sécurité sociale, donc qu'on est obligé de payer de notre poche plein de petites choses qui font que ça va très vite et ça nous met aussi dans des situations de précarité assez vite.

FBA : Qu'est-ce que vous disent les médecins sur ce que vous vivez ?

Pauline Michel : Pas grand chose. Donc moi, je peux prouver que j'ai des attentes liées au Covid, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas forcément de médicament miracle, donc c'est à chacun sa pathologie. On doit aller voir le spécialiste, puis on essaye de trouver des traitements. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a des études qui sont en cours mais ce n'est pas la solution magique. On me dit que ça va peut-être passer ou peut-être pas. Donc il faut être patient et en même temps, il y a une épée de Damoclès au niveau du temps parce qu'on ne peut pas rester à vie en arrêt-maladie. Donc on a besoin d'aller gagner de l'argent et pour ça, il faut pouvoir retravailler. Donc pour l'instant, ça tourne en rond.

FBA : On entend souvent depuis quelques mois maintenant qu'on a retrouvé la vie d'avant, d'avant Covid, d'avant la pandémie. À vous entendre, ce n'est pas votre cas ?

Pauline Michel : C'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de milliers de personnes. C'est pas le cas non plus des personnes qui sont avec moi. Dans le collectif, la plupart n'ont pas retrouvé le chemin du travail. C'est quand même assez compliqué de reprendre une vie normale. C'est un peu jouer à la roulette russe. Mais voilà quoi, c'est le jeu.