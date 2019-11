Environ 200 jeunes manifestent ce vendredi après-midi à l'appel du mouvement Youth for Climate. Une marche "Block Friday" pour dénoncer la surconsommation du "Black Friday". Ils ont notamment bloqué la boutique Apple rue Sainte-Catherine ainsi que les Galeries Lafayette.

VIDÉO - Manifestation et blocage de grandes enseignes à Bordeaux pour dénoncer le "Black Friday"

Bordeaux, France

À l'occasion du "Black Friday" et comme certains derniers vendredis du mois, les jeunes ont manifesté pour le climat cet après-midi à Bordeaux. Environ 200 personnes sont parties de la Victoire pour un parcours déclaré jusqu'à la place Gambetta.

Ils ont ensuite décidé de rejoindre d'autres mouvements comme Extinction Rebellion pour bloquer certaines grosses enseignes et dénoncer la surconsommation et ses conséquences environnementales : la boutique Apple rue Sainte-Catherine et les Galeries Lafayette.

La manifestation a rassemblé au moins 200 jeunes. © Radio France

Les manifestants ont investi l'Apple Store rue Sainte-Catherine. © Radio France

Le sit-in devant l'Apple Store. © Radio France