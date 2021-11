VIDÉO - Des chiens détectent les fuites sur les réseaux d'eau potable grâce à leur odorat

Véolia expérimente la recherche de fuites sur les réseaux d'eau potable du Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron, grâce aux chiens et à leur odorat. La technique est en phase de mise au point depuis deux ans, et commence à se déployer.

On connaissait les chiens douaniers, renifleurs de Covid-19, sauveteurs en montagne... Il existe désormais des chiens détecteurs de fuite. Depuis deux ans, Véolia expérimente la recherche de fuites d'eau sur les réseaux d'eau potable du Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron, grâce au flair exceptionnel et à l'intelligence du meilleur ami de l'homme.

"Dans un premier temps, on harnache le chien, et on lui met son matériel pour travailler", explique Nathalie Delon, maître-chien et prestataire pour Véolia. "Dans sa tête, ça va le conditionner, il sait qu'il va travailler." Ensuite, le maître-chien donne "l'odeur de référence". Dans le cas d'une fuite d'eau, cette odeur de référence est le chlore, utilisé pour la désinfection de l'eau.

"C'est vraiment le binôme qui travaille. Le maître doit être attentif à toutes les réactions de son chien. Le mien, soit il gratte, soit il se couche, ou alors il s'arrête et il me regarde pour me dire que c'est bien là qu'il y a une odeur de fuite d'eau", développe Nathalie Delon. "Une fois que le chien a trouvé, il a bien travaillé donc il est récompensé. On lui donne sa récompense, sa balle ou son jouet."

La technique est en phase de mise au point depuis deux ans, et commence à se déployer. "On était monté dans les Cévennes pendant une journée", se rappelle David Maisonneuve expert technique chez Véolia. "Sur dix recherches de fuites, neuf ont été trouvées très facilement avec les chiens. C'est un très bon taux d'efficacité. La dernière a aussi été trouvée, mais avec moins de précision donc c'est l'occasion de perfectionner les chiens encore plus."

"Le chien a un odorat extrêmement développé, que les machines ne peuvent pas imiter", poursuit David Maisonneuve. L'objectif est de gagner en rapidité d'intervention, et d'intervenir plus facilement dans les zones difficiles d'accès. Des marchés à l'étranger commencent déjà à montrer leur intérêt pour ces chiens détecteurs de fuites.