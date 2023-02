Vidéo : des commerçants du Nord-Ardèche dans un clip vidéo pour dynamiser le savoir-faire local

C'est une initiative pour le moins originale qu'a eu l'association "Canton vie ensemble" qui regroupe vingt six commerçants, artisans et professionnels dans le nord de l'Ardèche. Ils sont de Peaugres, Serrières, Limony, Bogy, Charnas, Saint-Désirat, Félines, Vernosc ou encore Champagne et ils ont décidé de se mettre en scène face à la caméra dans un clip vidéo. La chanson "Quand on vit ensemble" est une invitation à repenser notre façon de consommer et elle montre l'importance des services et des métiers de proximité. Une chanson réalisée par le groupe "Les Ardéchois". Ce clip a été tourné au bar le Vin'Z'ieux et au village de Vinzieux avec la collaboration de la troupe du théâtre les Bretelles à bascule.

