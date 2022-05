VIDEO - Des dauphins se donnent en spectacle devant des élèves de Saint-Raphaël

Des élèves d'une classe de CM1 de Saint-Raphaël ont croisé la route de plusieurs dauphins lors d'une sortie en mer, et pour le plus grand bonheur des enfants les dauphins ont fait des pirouettes à seulement quelques mètres des kayaks. Un moment unique.

Ce sont des images que les élèves de CM1 de l'école Stanislas de Saint-Raphaël garderont sans doute longtemps dans leur tête : des dauphins croisés au hasard lors d'une sortie en mer en kayak qui sautent, font des pirouettes, plongent et remontent à la surface dans l'eau à seulement quelques mètres des enfants. Les enfants étaient en train de naviguer paisiblement sur la mer quand les dauphins sont venus à leur rencontre au large d'Agay. Quelques secondes plus tard un des cétacés décide de s'élancer, de sauter au-dessus de l'eau avant d'être rejoint par deux autres dauphins.

C'est le spectacle gratuit ! (un élève à bord du kayak)

Assis dans leur kayak les enfants ont pu admirer le spectacle et par chance le moment a été filmé, ils vont donc pouvoir revoir ces images sublimes et se remémorer cet instant magique et unique. Sur la vidéo postée ce mercredi sur la page Facebook de la ville de Saint-Raphaël on les entend s'émerveiller et on les comprend !