VIDÉO - Des élèves de l'école Les Ateliers de l'Enfer construisent un bateau pendant la Semaine du Golfe

Pendant une semaine, les élèves des Ateliers de l'Enfer à Douarnenez vont construire un bateau pendant la Semaine du Golfe. Un atelier qui attire beaucoup de curieux et qui permet aux "stagiaires" de se faire connaître et d'agrandir leurs réseaux.

ⓘ Publicité

Même si le spectacle en mer est splendide, le bruit de la raboteuse nous rappelle qu'avant de naviguer, il faut construire le bateau. Audrey est "stagiaire", après plusieurs carrières professionnelles dans d'autres domaines, elle a voulu revenir à son grand amour : le travail du bois. "J'étais en reconversion professionnelle et je voulais revenir dans le travail du bois, car j'ai obtenu plus jeune un CAP ébéniste", souligne-t-elle.

loading

Pierre-Henri, ou "PH" au sein de sa classe, a hâte de voir le produit final à la fin de la semaine. "On a hâte car c'est un résultat pratique, on peut voyager avec. Avant, je travaillais en bijouterie et une bague, c'est futile comme objet alors qu'un bateau, c'est merveilleux", explique le jeune charpentier marine.

Une formation pour devenir charpentier et ouvrier maritime en accéléré. "Nous formons des charpentiers en quelques mois, 9 mois environ", précise Alain Bouguenec, le responsable des Ateliers de l'Enfer. "Venir ici, c'est super pour eux, ça permet de montrer le savoir-faire au grand public et de rencontrer des professionnels, alors que dans quelques semaines, ils vont tenter de trouver du travail à la sortie de l'école", poursuit le charpentier-formateur, dans un secteur qui subit de plein fouet l'inflation et la hausse des prix du bois.