VIDÉO- Des élèves malentendants chantent la Marseillaise en langue des signes pour les soldats de Sentinelle

Drapeaux français et Marseillaise pour des élèves malentendants de CP, scolarisés à l'école des Camoins à Marseille

C'est un peu de réconfort qu'ils recoivent au moment des fêtes de fin d'année. Alors que les soldats de l'opération Sentinelle sont parfois mobilisés à des centaines de kilomètres de leurs familles pour Noël, ils recoivent des dessins de soutien réalisés par des enfants de primaire. A Marseille, les premiers dessins ont été remis aux soldats ce mardi matin, au camp de vie des militaires, dans le 9e arrondissement.

"Merci de nous avoir protégés" écrivent les enfants

"Joyeux Noël, merci, vous êtes les meilleurs !", "Merci de nous avoir protégés" ou encore "Que la force soit avec vous", les enfants ont partagé leurs messages de soutien avec les soldats. "Ce sont des messages très gentils", raconte le général de corps d'armée Pascal Facon, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud. Il tient entre ses mains la lettre d'une petite fille : "Cette petite Sienna, 9 ans, a laissé son adresse, je vais lui répondre !".

Ces lettres font chaud au coeur. Depuis cinq ans, les soldats mobilisés en France lors des opérations Sentinelle mais aussi ailleurs dans le monde les recoivent pendant les fêtes. Pascal Facon s'en souvient, quand il était lui-même en opération extérieure dans le Sahel : "un dessin d'enfant le jour de Noël, ça rappelle les fêtes et la famille (...) c'est une marque de sympathie pour ces soldats qui seront loin de leur famille le soir de Noël".

"C'est la 3e fois que je reçois des cartes et je trouve cela très attachant", confie un soldat mobilisé loin de chez lui

Un geste qui fait du bien, confirmé par ces soldats qui seront loin de chez eux le soir de Noël, par exemple pour sécuriser les rues à Marseille : "j'ai reçu une carte, et comme je ne serai pas avec ma famille le soir de Noël, ça fait chaud au coeur, ça veut dire que ces enfants ont pensé à nous". Un mot de soutien qui resserre les liens : "je trouve ça très généreux et ça montre le lien qui existe entre l'Armée, la Nation et les jeunes".

Pour l'instant, 231 dessins ont été envoyés par les enfants, et d'autres arriveront tous les jours jusqu'à Noël.

Une Marseillaise en langue des signes pour nos soldats

Parmi ces jeunes dessinateurs, une classe se distingue particulièrement. Les CP de l'école malentendants scolarisés aux Camoins à Marseille (11e), ont accompagné leurs dessins d'une Marseillaise, en langue des signes.

"C'est une classe très engagée, avec des enseignants qui développent le sentiment de solidarité et de fraternité", explique Sophie Sarraute, la directrice académique adjointe des Bouches-du-Rhône. "Cette Marseillaise, ils la chantent avec expression et c'est très émouvant".

"Les enfants étaient très motivés, les parents nous ont encouragés", raconte la directrice de l'école maternelle des Camoins Sylvie Barreri.