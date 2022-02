VIDEO des épaves sorties de la rade de Villefranche-sur-Mer : un cimetière marin impressionnant

Des plongeurs ont sorti une cinquantaine d'épaves des fonds de la rade de Villefranche-sur-Mer. Ce site emblématique de la Côte d'Azur, "la plus belle rade du monde" était polluée depuis plusieurs années par des vieux bateaux pas entretenus qui ont coulé. De nouvelle mesures vont protéger la mer.

Beaucoup de plaisanciers qui laissent leurs bateaux n'importe où et n'importe comment. Des navires pas entretenus qui sombrent dans la célèbre rade, de la pollution... mais ça c'était avant.

Une cinquantaine d'épaves évacuée

La mairie ne veut plus de cette situation et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sous l'autorité du Préfet des Alpes Maritimes, dirigent cette évacuation des épaves depuis quelques jours .

Désormais, le mouillage est organisé par la mairie. 60 places seront disponibles pour les bateaux.

Les navires seront bien rangés, positionnés, et cela va préserver l'environnement. Tous les bateaux devront être entretenus. Les épaves sont acheminées sur un sentier de déconstruction, ils seront ensuite broyés.

La commune créé une Zone de Mouillage et d'Equipements Légers (ZMEL) qui permet à un nombre limité de plaisanciers de s'amarrer à des bouées de mouillage.