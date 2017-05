VIDEOS - Des fauconniers perchés sur le toit du Martinez à Cannes en guerre contre les goélands

Elles s'appellent Némésis, Apache, Big Foot et Tchounga et sont le pire cauchemar des goélands, squatteurs des terrasses de luxe de la Côte d'Azur. Pour le confort des clients, l'hôtel cinq étoiles Hyatt Martinez fait appel aux services de deux fauconniers drômois.

Ils picorent les œufs brouillés des stars. Les goélands, ces voleurs de sandwichs sur la plage, sont tout autant gourmands et envahissant dans les terrasses et les suites des hôtels de luxe de la Côte d'Azur, comme le Grand Hyatt Martinez, un des nombreux hôtels cinq étoiles de la Croisette. A tel point que depuis six ans, la direction a besoin de fauconniers pour les chasser.

Une arme dissuasive

"On scrute les terrasses, la piscine et le septième étage notamment, et dès que les goélands s'approchent, on lâche les rapaces pour les faire fuir", affirme Christophe Puzin, fauconnier officiel du Martinez sur la Croisette depuis six ans, venu de Châteauneuf-sur-Isère près de Valence. A son service, quatre buses de Harris, des femelles, qu'il a dressées : Big Foot, Némésis, Apache et Tchounga.

L'oiseau blanc, en pleine nidation au mois de mai, vient se ravitailler en nourriture directement dans les suites des clients. "Les goélands peuvent même les blesser avec leur bec", affirme le fauconnier, "sans compter les fientes et les nuisances sonores". Aussi, le jeune homme ajoute : "certaines clientes ont même eu leurs robes tâchées de vin rouge" à cause des goélands qui envahissent les terrasses et n'ont pas peur de l'Homme.

La belle Apache, buse de Harris venue des Etats-Unis. © Radio France - Victoria Koussa

VIDEO : l'attaque d'une buse de Harris

Deux-cents à trois-cents photos par jour

Sans le vouloir, ces rapaces sont aussi devenus l'attraction au Martinez. D'après son directeur général Alessandro Cresta, "dès le début, les clients qui voyaient ces faucons demandaient "mais qu'est-ce que c'est ?" Ils ont tout de suite voulu prendre des photos, prendre des souvenirs".

Les deux fauconniers sont d'ailleurs accompagnés d'un photographe pour prendre des clichés et assouvir les désirs des clients curieux. "On prend environ 200 à 300 photos par jour", affirme Christophe Puzin. "Je me souviens de Juliane Moore, elle est passionnée des oiseaux, on a longtemps parlé avec elle (...) Un aigle royal a même perdu une plume, on lui a offert. C'est d'après elle le plus beau cadeau de la nature qu'elle a reçu", se souvient-il.

Virée en ascenseur avec deux buses de Harris