VIDÉO - Des fresques dédiées à la nature pour "égayer" l'arrivée à l'hôpital des enfants de Reims

Les étudiants ont dû réaliser des fresques en lien avec la nature et l'environnement

De la couleur pour les enfants malades. Des animaux marins, des fleurs, la planète Terre, un soleil... Voilà ce qui compose les fresques peintes sur les murs extérieurs des urgences pédiatriques du CHU de Reims.

ⓘ Publicité

Des fresques réalisées par les étudiants en Arts et métiers de Châlons-en-Champagne entre ce mercredi soir (9 novembre) et ce jeudi soir (10 novembre). L'initiative solidaire a eu lieu dans le cadre du "grand défi" que lancent tous les ans (depuis 11 ans) les étudiants en deuxième année à leurs camarades de première année. Ce défi consiste souvent à la réalisation de fresques, et cette année donc, ce sont les urgences pédiatriques de l'hôpital américain de Reims qui ont été choisies.

loading

Une façon de mettre un peu de gaieté dans ce lieu qui en manque cruellement, explique Juliette Maricourt, l'étudiante qui supervise le projet : "Que l'hôpital soit plus accueillant, plus chaleureux, qu'il perde un peu ce côté très gris des murs en béton brut."

La fresque est vouée à rester le plus longtemps possible, et les étudiants espèrent même qu'elle sera agrémentée par d'autres dans les années à venir.