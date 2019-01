[VIDEOS] Des gilets jaunes investissent le Palais des Congrès au Mans, échange musclé avec Stéphane Le Foll

Le Mans, France

Une marche contre les violences policières : c'est ce qu'avaient prévu les gilets jaunes au Mans pour ce 11ème samedi de manifestation. Plus de 400 personnes ont défilé de l'hypermarché Carrefour Centre Sud vers le centre-ville, s'arrêtant brièvement devant le commissariat et la préfecture de la Sarthe. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans présence visible des forces de l'ordre, jusqu'à l'arrivée du cortège au Palais des Congrès.

Les manifestants se sont brièvement arrêtés devant le commissariat du Mans © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Plus de 400 personnes ont défilé dans les rues du centre du Mans © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Irruption au Palais des Congrès

Les manifestants sont arrivés au Palais des Congrès, où les vœux du maire Stéphane Le Foll devaient se tenir vers 17 heures, en fin d'après-midi. Si la majorité des gilets jaunes a choisi de rester à l'extérieur, certains ont forcé le passage pour entrer. Les portes vitrées du Palais des Congrès ont alors volé en éclats.

Des gilets jaunes investissent le Palais des Congrès pic.twitter.com/BwFfQwLkpJ — France Bleu Maine (@bleumaine) January 26, 2019

Les vitres du Palais des Congrès n'ont pas résisté à la pression des manifestants © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Certains manifestants ont alors réclamé la venue du maire Stéphane Le Foll. Après une demi-heure de tractations avec les équipes municipales et avoir forcé le passage jusque dans le hall du Palais des Congrès, ils ont été bloqués par la sécurité à l'entrée de la salle.

Les #GiletsJaunes réclament la venue de Stéphane Le Foll. Les vœux sont pour l’instant maintenus pic.twitter.com/VsYgX0VaaH — France Bleu Maine (@bleumaine) January 26, 2019

Dialogue de sourd avec Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll a accepté de dialoguer avec les manifestants présents en nombre dans le hall du Palais des Congrès. Des applaudissements mêlés à des huées ont accueilli le maire du Mans.

Certains gilets jaunes ont tenté de calmer la foule, en vain. Après sept minutes à tenter de dialoguer sous les cris et les invectives, le maire du Mans a tourné les talons. "On est pas venus pour l'entendre parler, lance un manifestant, on veut qu'il nous écoute !".

Le grand auditorium a finalement été évacué et les vœux du maire annulés. Les gilets jaunes ont quitté les lieux peu après. Stéphane Le Foll s'est dit "déçu" sur twitter de l'instrusion "des gilets jaunes et des casseurs".