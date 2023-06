VIDÉO - Des immeubles en cours de démolition quartier de la Trillade à Avignon

Le quartier de la Trillade, à Avignon, est en pleine réhabilitation. Une grue a commencé ce jeudi à détruire deux immeubles de quatre étages où vivaient près de 300 personnes, qui ont été relogées à partir de 2020. Pas d'explosion impressionnante ici mais une opération de grignotage qui va prendre un mois. Le quartier créé en 1970 doit ensuite être réaménagé pour être moins dense, plus aéré, avec plus d'espaces verts et de commerces. D'autres immeubles ont eux déjà été rénovés.

Des habitants émus de tourner la page

Ils sont nombreux, les anciens habitants de ces tours, à avoir fait le déplacement pour voir disparaître leurs anciens logements. Mimouna raconte qu'elle a passé trente ans de sa vie au première étage, où elle a élevé ses trois enfants. "C'est très émouvant. On a tellement de bons souvenirs. On a fait grandir nos enfants dans le parc, à la crèche. C'était convivial".

Ouria enchaîne. "Je suis passée à un appartement plus petit. On m'a proposé d'aller ailleurs mais j'ai dit non. On a plein de bons souvenirs ici, je ne veux pas me déraciner". Ouria et d'autres habitantes du quartier espèrent qu'un parc sera construit et que des commerces de proximité s'installeront là. Les projets de démolition puis de réhabilitation sont portés notamment par le bailleur social Erilia, la ville d'Avignon, le Grand Avignon et l'Etat. Ils prendront plusieurs années.