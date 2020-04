VIDEO : des lycéens de Périgueux remportent le prix académique pour leur clip contre le harcèlement

C'est une bonne nouvelle pendant ce confinement, les élèves de la section cinéma du lycée professionnel Pablo Picasso à Périgueux, en Dordogne, viennent de remporter le prix académique du concours national "Non au harcèlement". Les élèves avaient tourné un clip de deux minutes sur le sujet, intitulé "Le Bruit du Silence", en janvier dernier. Le scénario et le tournage a été réalisé par la classe avec l'aide du réalisateur professionnel William Quoniou et de leurs professeurs Olivier Gatefin et Bertrand Vaudeville.

Un court-métrage en lice pour le prix national

Les lycéens ont appris la nouvelle le 27 mars dernier par le rectorat de Bordeaux. Une cérémonie de remise des prix est prévue à la fin du confinement. Le film de la section cinéma est également en lice pour le prix national, catégorie lycée et vidéo du concours "Non au harcèlement".

Le lycée Pablo Picasso se distingue régulièrement. L'année dernière, il avait remporté le prix "coup de cœur académique" pour son court métrage "Justice pour Justine".