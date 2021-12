VIDÉO - Des Marseillais atteints de trisomie 21 dansent le flamenco pour le Téléthon

Les association T'Cap 21 et Solea ont organisé une démonstration de flamenco par des jeunes adultes atteints de trisomie 21, ce samedi, au village du Téléthon, sur l'esplanade J4 à Marseille. L'endroit a été fermé en début d'après-midi à cause des intempéries.

Pour lever des fonds pour le Téléthon et s'exprimer, des jeunes adultes marseillais atteints de trisomie 21 ont choisi le flamenco. Une danse flamboyante, pleine de panache, qui leur donne le sourire et par laquelle ils transmettent leur énergie au public venu les applaudir sur l'esplanade J4, dans le 2e arrondissement de Marseille, ce samedi.

Au cœur du village du Téléthon marseillais, l'association T'Cap 21 et le centre Solea montrent l'importance de ne pas laisser ces jeunes porteurs de handicap cloîtrés chez eux. "On est tous super heureux, on voit la joie sur le visage de tous", sourit Olfa en regardant son petit frère danser.

Un Téléthon pour se retrouver

L'édition 2020 du Téléthon avait été chamboulée par la pandémie de Covid-19. La vie de ces jeunes a été pénible pendant les périodes de confinements. "Ça les a complètement endormi pour certains, ça a été très difficile de retrouver une régularité dans leurs activités. Si on ne stimule pas des jeunes atteints de trisomie 21, tout de suite ça retombe", explique Katia Bergamelli, présidente de T'Cap 21.

"Notre but c'est qu'ils aient une vie comme tout le monde et que tout le monde puisse les voir sans différence, sans aucune discrimination, donc les applaudissements du public font chaud au cœur", souligne le vice-président de l'association, Youssef Boughanemi.

La fête a été interrompue en début d'après-midi au village du Téléthon. La Ville a décidé de le fermer en raison des intempéries.

Des promesses de dons en hausse par rapport à 2020

Les promesses de dons au Téléthon 2021 s'élèvent à plus de 26 millions d'euros, ce samedi à 16h partout en France. C'est 4 millions de plus que l'an dernier au même moment.

Il reste encore plus de 24 heures pour faire un don. Pour cela, il faut composer le 36 37 ou passer par internet via le site de l'AFM Téléthon.