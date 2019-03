VIDÉO - Des milliers de gilets jaunes se retrouvent au pied du Sacré Coeur, à Paris

Une manifestation déclarée a rassemblé 5.000 personnes à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, lors de ce 19e samedi de mobilisation des gilets jaunes. Le cortège a défilé pendant plus de deux heures entre Denfert-Rochereau et Montmartre.

Paris, France

L'image est impressionnante. Un tapis jaune recouvre la pelouse et les marches qui mènent au Sacré Coeur. En ce 19e samedi de mobilisation des gilets jaunes, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Paris entre Denfert-Rochereau et Montmartre. Les autorités ont compté 5.000 manifestants, partis en début d'après-midi pour arriver un peu avant 16 heures au pied de l'édifice. Tout s'est déroulé dans le calme. "Pour une fois !, sourit Monique. En plus, on a du soleil." Les gilets jaunes sont ravis. "Ça permet de montrer ce qu'est réellement le mouvement", se réjouit Alexandra.

"C'est une belle réponse à ce qu'il s'est passé la semaine dernière" - Arnaud, un gilet jaune parisien

Après plus de deux heures de marche, les manifestants profitent de l'arrivée pour se reposer sur la pelouse. "L'image est belle, commente Arnaud, gilet jaune sur le dos. Les gens rient, débattent, sans policier dans les parages !"

La pelouse est devenue jaune au pied du Sacré Coeur ! Des milliers de #GiletsJaunes sont arrivés à Montmartre. pic.twitter.com/v2has2VMaf — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 23, 2019

Il est vrai que les forces de l'ordre ont été relativement discrètes, dans l'après-midi. "Ça prouve qu'il n'y en a pas forcément besoin pour que ça se passe bien !", ajoute Arnaud.

"Mais cette manifestation nous a été imposée" - Patrick, un gilet jaune parisien

Pour certains gilets jaunes, la frustration reste grande. "Pour moi, manifester sur les Champs-Elysées est important, regrette Patrick. On nous met toujours dans l'est parisien, où se trouvent les couches populaires. Le gouvernement n'accepte pas qu'on vienne sur leurs lieux. C'est insupportable !"

à lire aussi VIDÉO - Près de 4500 gilets jaunes rassemblés à Montpellier pour l'acte XIX

Et cette belle manifestation ne change rien aux revendications. "Combien de temps encore le gouvernement va-t-il faire la sourde-oreille ?, se demande Pascal, un Breton qui participe aux manifestations parisiennes depuis cinq samedis consécutifs. On veut des réponses du président de la République. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement ?"

96 personnes interpellées

Deux heures après la fin de cette manifestation, un cortège est reparti vers le centre de Paris. Pour les disperser, les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes, près du quartier de la République. Il y a eu également des feux de poubelles et une devanture de banque vandalisée.

à lire aussi EN DIRECT - Suivez en direct l'Acte XIX des Gilets Jaunes à Nice

Plus tôt dans la journée, 8 545 personnes ont été contrôlées préventivement, et 53 verbalisées parce qu'elles avaient pénétré dans le périmètre interdit pour manifester.