VIDÉO - Des motards "élégants" défilent à Reims au profit de la santé masculine

Tenue plus que correcte exigée pour la bonne cause. Ce dimanche 21 mai, à Reims, une petite centaine de motards s'est réunie dans le cadre de la Distinguished Gentleman's Ride. Un défilé de motards en costume vintage, comme dans des centaines de villes en France, mais aussi à travers le monde.

L'objectif de cette opération internationale annuelle : collecter des dons pour financer la recherche contre le cancer de la prostate ou des testicules, ou encore la prévention du suicide chez les hommes. Seul prérequis : venir avec un bolide vintage et habillé de façon élégante. Une démarche initiée en 2012 en Australie.

« On est tous touché de près ou de loin par le cancer donc c’est important de participer », explique Arnaud, Rémois de 51 ans, qui participe chaque année à l’opération avec sa Triumph Scrambler 900.

"C'est l'esprit motard, l'esprit l'entraide", explique Arnaud, motard rémois passionné de motos. © Radio France - Philippe Peyre

Balade champêtre

Après être partis de la Basilique Saint-Remi en début de matinée, ils se sont retrouvés sur le parking de la concession Triumph de Croix-Blandin, partenaire de l'opération au niveau local. Puis ils ont ensuite pris la direction de la Montagne de Reims .

Une balade champêtre qui les a fait passer par Ludes, Germaine, Saint Imoges, Fleury la Rivière ou encore la Neuville aux Larris, puis Gueux pour enfin revenir à Reims, où le bar le Clos leur a ouvert ses portes dès la mi-journée pour déjeuner au rythme d'un concert du groupe rock The Greys.

Des millions de dollars pour la recherche

Plus de six millions de dollars ont été récoltés à travers le monde, et plus de 2.000 euros à Reims, pour l'heure. Des montants qui ne demandent qu'à augmenter : il est possible de donner dans le cadre de cette opération pendant encore un mois.

Dès 45-50 ans, il faut penser au dépistage du cancer de la prostate. Au delà de 75 ans, chaque situation doit être étudiée de manière individuelle mais le dépistage est généralement plus néfaste que bénéfique, indique le CHU de Reims .