VIDÉO - Des moutons dans le gardon d'Alès

Le berger cendrasien, Rémy Capelier, fait paître ses 150 moutons dans le lit du gardon à la sortie d'Alès. Une véritable attraction - sans aucun doute - plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas vu cela. Au-delà, un moyen totalement écologique pour la collectivité Alès-Agglomération d'entretenir les berges du gardon et voire de se débarrasser des plantes invasives. Des moutons et quatre chèvres qui resteront à demeure jusqu'à la fin juillet.

Un séjour qui ne manquera pas d'attirer les curieux

Des décades, pour ne pas dire des siècles qu'on avait pas vu des moutons dans le lit du gardon. Le berger de Cendras fait paître ses bêtes habituellement du coté du mont Ricateau, d'herbe point avec la sécheresse. La table est bonne désormais en sortie d'Alès et Marc et Monique en promenade apprécient. "C'est pour le moins inhabituel, mais c'est écologique et ce berger est très courageux".

Après le gardon, le pôle mécanique

Rémy Capelier quitte le gardon fin juillet, mais il n'en n'a pas fini. Hors période inondations, ses moutons auront fort à faire pour debroussailler du coté des pistes du pole mécanique, voire sur d'autres sites d'Alès Agglomération afin d'être en conformmité avec les obligations légales.

Des moutons qui en prime mangent les espèces extrêmement allergènes, type armoise et ambroisie. Entretien des berges et opération de salubrité publique.