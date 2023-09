VIDEO - Des passionnés de miniatures agricoles organisent la première expo en Dordogne

Sur des tréteaux, des grandes plaques reproduisent un champ de maïs. Il y a une ensileuse plus vraie que nature, un troupeau, tout est à l'échelle 1/32ème. Reproduit à la perfection : "Le but c'est d'aller vraiment à la représentation du réel", explique Gilles Callegaro, éleveur à Saint-Pierre-d'Eyraud.

Avec un autre passionné de Brantôme, Laurent Mourdon, ils ont créé la toute première exposition et bourse aux miniatures agricoles jamais organisée dans le Périgord, au Fleix, dimanche 24 septembre. Certaines pièces s'échangent à plusieurs centaines d'euros.

Passionné de vaches et de tracteurs

Gilles est éleveur laitier, il a entre plusieurs centaines de miniatures dans sa ferme. "Depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les tracteurs. Je suis un passionné de vaches, de vaches et de tracteurs. Certains c'est la chasse, d'autres la pêche : les passions, ça ne s'explique pas", reconnaît l'agriculteur.

Mais dans ce métier d'éleveur qui est toujours plus dur, la miniature est un peu la ferme idéale : "Quand on y passe du temps, on se défoule. On passe du monde des tracas du réel, à un monde où on peut réaliser ce que l'on veut".

La fille de Gilles, qui voit son père trimer tous les jours, dit que "c'est un moyen pour lui de s'évader du travail non-stop à la ferme". Marina est aussi collectionneuse. Son père lui a transmis le virus mais le métier, le vrai, est trop dur, elle ne reprendra pas la ferme.