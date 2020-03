Vidéo - Des petits boxeurs amiénois remercient ceux qui luttent contre le coronavirus

Sur l'air de "à nos héros du quotidien" de Soprano, de jeunes boxeurs d'Amiens ont réalisé une vidéo pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus.

En plein confinement imposé par la lutte contre le coronavirus en France, des jeunes boxeurs de l'Amiens Boxing Club adressent leurs remerciements et leurs messages de soutien aux malades et à toutes les personnes intervenant dans la lutte contre le Covid-19.

Sur l'air de "A nos héros du quotidien" de Soprano, les jeunes boxeurs, gants en mains affichent leurs dessins et autres messages adressés aux soignants, aux éboueurs, aux policiers et gendarmes, aux salariés de l'alimentaire. Sur certains des dessins, on peut voir un poing de boxeur qui combat le virus.

Le titre de Soprano est diffusé chaque soir, sur France Bleu à 20 heures, au moment où les Français applaudissent les soignants et tous les autres depuis leurs balcons.