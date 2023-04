VIDÉO - Des pompiers de Dordogne s'entraînent à sauver un ouvrier coincé en haut d'une cuve

Il n'y a pas beaucoup de falaises en Dordogne alors les pompiers du Grimp, le groupe spécialisé dans la recherche et l'intervention en milieu périlleux, s'entraînent là où ils ont l'habitude d'intervenir, et notamment dans des sites industriels. Ce jeudi, un exercice grandeur nature était organisé à la cave coopérative de Sigoulès. Voilà le scénario : une victime a fait un malaise sur les passerelles, tout en haut des cuves à vin.

20 mètres de hauteur

Les pompiers du Grimp ont l'habitude de travailler en hauteur ou en profondeur, partout où les autres pompiers ne peuvent pas accéder. Cette fois-ci, la victime est coincée tout en haut de la cave, et les passages sont trop étroits pour l'évacuer par les escaliers, c'est pour ça que les secours ont fait appel au Grimp.

Les pompiers doivent analyser la situation. Finalement, ils feront descendre la victime, à l'horizontale, en civière. Pour cela, il faut utiliser un treuil électrique, et accrocher la poulie sur la charpente métallique. "20 mètres de haut, ce n'est rien. Sur la Dordogne on a un site à Vitrac où la falaise fait 80 mètres de haut. On a été à la tour Montparnasse, 200 mètres, et le pylône d'Audrix", sourit le chef d'unité Arnaud Barbarin.

Secours en ville

Dans le département, on compte 40 pompiers du Grimp, à Périgueux, Bergerac ou Sarlat. La plupart du temps, ils n'interviennent pas en milieu naturel mais en ville, pour secourir des personnes qui de par leur corpulence ou des maladies doivent être évacuées par la fenêtre. "On fait aussi du secours animalier comme le cerf qu'on a sorti d'une doline sur le secteur de Sarlat l'année dernière. On peut aussi sauver des chiens en période de chasse ou détruire des nids de frelon en hauteur", explique l'adjudant-chef Imberty. Le Grimp de Dordogne organise aussi des stages pour tous les Grimp de la région.